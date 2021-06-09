Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'

Jonny Dymond

Kraliyet Muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth için "O benim komutanım. Her zaman öyle olmaya da devam edecek" demişti

Bir İngiliz Kraliyet Sarayı kaynağı BBC'ye yaptığı açıklamada, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kızlarına Lilibet adını verme konusunda Kraliçe'ye danışmadıklarını söyledi.

Lilibet, Kraliçe Elizabeth'in çocukluktan beri takma adı.

İngiliz basını, bu adın Kraliçe Elizabeth küçük bir çocukken adını doğru telaffuz etmekte zorlandığı sırada ortaya çıktığını kaydediyor.

Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtmişti.

Harry ve Meghan'a yakın bir kaynak BBC'ye Harry'nin doğumdan önce Kraliçe ile konuştuğunu söylemiş ve "İsimden bahsetmiş olmalı" demişti.

Fakat bir Kraliyet Sarayı kaynağı, durumun böyle olmadığını ve isim konusunda Kraliçe'ye "hiç danışılmadığını" söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe 2. Elizabeth, büyükbabası Kral V. George tarafından Lilibet ismiyle çağrılırdı (Fotoğraf: 1932)

Pazar günü çift, kızlarının California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta doğduğunu ve bebeklerine Lilibet "Lili" Diana ismini verdiklerini açıklamıştı.

İngiltere'deki bazı gazeteler, Harry ve Meghan'ın bebeklerine bu ismi, Kraliyet Ailesi ile bozulan ilişkilerini onarmak için vermiş olabileceği yorumunu yapmıştı.

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Markle, Mart ayında ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ni eleştirmiş ve aileye ırkçılık suçlamaları yöneltmişti.

Röportajın en çarpıcı bölümlerden birinde Markle, çiftin ilk bebeklerinin doğumundan önce Kraliyet Ailesi üyeleri arasında teninin ne kadar "koyu" olacağına ilişkin konuşmalar geçtiğini iddia etmişti.