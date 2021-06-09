Hakan Ayık: Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan firari, suç örgütlerinin çökertilmesinde istemeden nasıl etkili oldu?

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

bir saat önce

Kaynak, Avustralya Polisi

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Avustralya'nın en çok aranan suçlularından olan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham edilen Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yayımlanan Europol kaynaklı haberlere göre, FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan AnOm şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı.

Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı AnOm sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.

Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Avustralya'nın en çok arananlar listesinde yer alan ve halen Türkiye'de yaşadığı bildirilen Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı.

Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü.

Avustralya polisine göre Hakan Ayık, AnOm'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk satın alanlardan biri Hakan Ayık oldu.

Kaynak, Getty Images

Telefonun reklamını yaptı

Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç ağı içinde bol bol telefonun reklamını yaptı.

Avustralyalı yetkililere göre, bu durum, polisin işini oldukça kolaylaştırdı. Suç ağı içinde güvenilir bir kişi olan Ayık, polis tarafından izlenen şifreli telefonların yaygın şekilde satılmasını sağladı. Hatta, Ayık'ın bir süre sonra bizzat telefonun satışını yaparak bu işten ciddi gelir de elde ettiği bildiriliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Europol adına açıklamayı Hollanda Polisi'nde Jannine Van der Berg yaptı.

Polis şefi Jared Taggart, Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, "Hakan Ayık'ın suçlulara telefonu övmesi, Dwayne 'The Rock' Johnson'ın spor salonu tanıtımı yapması gibi bir şey" dedi.

Avustralyalı yetkili, kaslarıyla ünlü ABD'li eski sporcu ve sinema oyuncusu Johnson'un, spor salonu tutkunları için önemi neyse, Hakan Ayık'ın da kendi suç ağındaki öneminin o kadar yüksek olduğuna işaret etti.

Hakan Ayık'ın "kefil olduğu" telefonlar, kısa sürede dünya çapında 9 bin kullanıcıya ulaştı. Şifreli haberleşme sistemi, 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlandı.

Kaynak, FACEBOOK

'Türkiye'de yaşıyor'

Suç örgütlerinin, şifrelerinin kırılmayacağını düşünerek rahatça gönderip, aldıkları 27 milyon mesaj; İsveç, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, Yeni Zelanda, İskoçya, Birleşik Krallık, Almanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya güvenlik birimleri tarafından kaydedildi.

42 yaşındaki Hakan Ayık, 10 yıldır polisten kaçıyor.

Avustralya makamlarına göre, yakalanması için ödül konan Ayık, Hollandalı eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'de yaşıyor.