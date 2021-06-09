ABD Senatosu, Çin rekabetine karşı büyük bütçeli teknoloji tasarısını onayladı

26 dakika önce

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ABD'de Senato, teknolojide AR-GE ve üretime pay ayıracak dev harcama planına onay verdi. Bu adım, ABD'nin Çin'den gelen rekabet karşısında öne geçmesini amaçlıyor.

Tasarıyla beraber teknolojide AR-GE, yarı iletken üretimi, çip krizinin yaşandığı dönemde robot ve çip üreticilerine verilecek yardımlar için kabaca 250 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin yasa teklifine, "Çin tehdidini abartıyor" diyerek karşı çıktı.

Temsilciler Meclisi'nin onayından geçmesi gereken tasarı, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in anlaşma sağladığı nadir konulardan biri oldu.

100 sandalyeli Senato'da 68 üye tasarıya destek verirken 32 senatör karşı çıktı.

Uzmanlar, Çin'e karşı bir yasa taslağının bu kadar bölünmüş bir Senato'da Demokratlar ve Cumhuriyetçileri bile bir araya getirdiğini dile getirdi.

"ABD'li işçilere ve inovasyona destek"

Destekçileri yasa tasarısı için ABD tarihindeki en büyük endüstriyel plan ve ülkenin yıllardır gördüğü en büyük bilimsel araştırma paketi olduğunu aktarıyor.

Tasarıda Çinli bir şirketin geliştirdiği TikTok sosyal medya uygulamasının hükümet cihazlarından indirilmesinin yasaklanması, Çin devletine bağlı kurumlar tarafından üretilen İHA'ların satın alınmasının yasaklanması, ABD şirketlerine karşı sanal saldırıya karışmış Çinli şirketlere yaptırım uygulanması gibi maddeler var.

Mayıs ayında iki ülke arasında sanal ticaret müzakereleri gerçekleştirilmiş, Çin'in ticaret bakanı ise haziran ayının başında Çin ve ABD'nin ikili sorunları çözerek normal bir iletişime başlama kararı aldığını aktarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin, tasarının 'Soğuk Savaş' zihniyetini yansıttığını söyleyerek ikili çabalara zarar vereceğini aktardı.