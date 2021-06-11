EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı

6 dakika önce

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Popüler oyun yayıncısı Electronic Arts (EA), şirkete dair önemli bilgilerin hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.

ABD merkezli şirket, bilgisayar korsanlarının FIFA 21 gibi birçok oyun ile Battlefield, Need For Speed ve Star Wars gibi oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motoruna ait kodları çaldığını açıkladı.

Konuya ilişkin ilk haber Vice haber sitesinde yayımlandı, 780 GB'lik verinin bildirildi.

EA ise kullanıcılarına ait hiçbir verinin çalınmadığını duyurdu.

Şirket, dünya oyun sektörünün en büyük yayıncılarından birisi. Yıllık yayımladığı spor oyunlarının yanı sıra Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi ünlü oyunlar da EA etiketiyle yayımlandı.

'Kullanıcılar için herhangi bir risk yok'

EA sözcüsü yaptığı bir açıklamada, bazı kaynak kodlarının çalındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sözcü, kullanıcılara ait herhangi bir veriye erişim sağlanmadığını söyledi, "Onlar için herhangi bir risk bulunmuyor" dedi.

Şirket, güvenlik sistemlerini iyileştirdiğini ve hırsızlığın oyunlarına ya da şirketin işleri üzerinde bir etki yaratmayacağını söyledi.

Konuya ilişkin güvenlik güçleriyle de irtibata geçildiğini aktaran EA, hırsızlığın bir "fidye saldırısı" olmadığını ve yakın zamanda gerçekleştiğinin altını çizdi.

Vice ise haberinde bazı internet forumlarında çalınan verilerin satışlarını yapmak isteyen saldırganlara ait bazı ekran görüntülerini görüldüğünü yazdı.

Kaynak kodlar, herhangi bir yazılımın işlem görüp kullanıma açılmasından önce yazılımcıların üzerinde kolayca çalışma yapabildiği versiyonlar.

Örneğin çalınan Frostbite oyun motoru kaynak kodları, çok sayıda oyunun üretiminde kullanılan bir yazılım aracı.

Popüler oyun firmaları daha önce de bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Geçen sene Kasım ayında Street Fighter ve Resident Evil gibi oyunların üreticisi Capcom'a da siber saldırı düzenlenmişti.

Şubat ayında ise Cyberpunk'ın geliştiricisi CD Projekt Red'e ait birkaç oyunun kaynak kodu benzer bir saldırıda hedef alınmıştı.