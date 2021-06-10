Osman Kavala: Avrupa Konseyi, AİHM'in Kavala kararları uygulanmazsa Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacak

10 Haziran 2021, 13:59 +03 Güncelleme 44 dakika önce

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Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. AİHM, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve bireysel başvurusunun makul sürede incelenmemesini" gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirtmişti.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan tüm devletler için AİHM kararlarının bağlayıcı olmasına yönelik adım atabiliyor.

Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 2010 yılında yapılan değişiklik ile AİHM kararlarını yerine getirmemekte ısrar eden bir devleti AİHM'e şikayet edebiliyor.

Bu sistem kararları yerine getirmeyen devletler üzerinde hukuki olduğu kadar siyasi bir adım anlamına da geliyor.

AİHM, bu sürecin sonunda devletlerin, AİHS'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı" başlıklı maddesinin birinci bendine aykırı davrandığına hükmedebiliyor.

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AİHS'in 46'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasına dayanan ihlal sürecinin başlatılabilmesi için Bakanlar Komitesi'nde üçte ikilik oy çoğunluğu gerekiyor.

Süreç başlatıldığında karara uyumsuzluğun tespiti için dosya yeniden AİHM'e gönderiliyor.

AİHM'in bağlayıcı karara uyulmadığını teyit etmesi durumunda Bakanlar Komitesi söz konusu ülkenin Avrupa Konseyindeki üyeliği ya da oy hakkının askıya alınması gibi ek önlemlere karar verebiliyor.

Bakanlar Komitesi ilk defa Azerbaycan'da yönetime muhalif yazılarıyla tanınan Ilgar Mammadov tarafından açılan davada Azerbaycan aleyhine bu adımı atmıştı.

Mammadov Ağustos 2018'de şartlı salıverilmiş, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi de Mart 2019'da Mammadov'un cezasında indirim yaparak tamamen serbest kalmasını sağlamıştı.

AİHM, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tutukluluğuna yönelik başvurusunu, 22 Mayıs 2019'da reddetmişti.

Bunun üzerine Kavala'nın avukatları AİHM'e başvurmuştu.