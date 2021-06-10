UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

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Pandemi nedeniyle ülke ekonomilerinde yaşanan problemler ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okulların da kapatılması sonucu, çocuk işçilerin daha kötü koşullarda ve daha uzun çalışmak zorunda kaldığına ilişkin kaygılar da raporda yer aldı. Ailedeki yetişkinlerin bu süreçte işlerini kaybetmesi ya da gelirlerinde azalma olması da çocukların çalışmak zorunda kalmasına yol açtı.