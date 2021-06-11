Okyanuslarda bulunan plastik çöplerin neredeyse yarısı 'paket yiyecek ve içecek kaynaklı'

26 dakika önce

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Yeni bir araştırma, okyanusları kirleten plastiğin neredeyse yarısının paket olarak satılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

İspanya'daki Cadiz Üniversitesi'nden bilim insanları, dünya çapındaki sularda bulunan on iki milyon çöp parçasını analiz ettiler.

Bilim insanları, tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler, yiyecek kapları ve ambalajlarının okyanusları kirleten en yaygın dört madde olduğunu ve atıkların neredeyse yarısını oluşturduğunu buldu.

Bulgular, Journal Nature Sustainability dergisinde yayımlandı.

Guardian gazetesinin haberine göre, aynı dergideki ikinci bir çalışma, Avrupa'daki 42 nehirden okyanusa giren çöpleri inceledi ve bu Cádiz Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin kullandığı veri kümelerinden biriydi.

İkinci araştırma, yüzeyde duran çöplerin en büyük üç kaynağının Türkiye, İtalya ve İngiltere olduğunu tespit etti.

Cadiz Üniversitesi'nin araştırmasına göre, olta takımlarının da aralarında olduğu sadece 10 plastik ürün, yaygın kullanımları ve son derece yavaş çözülmeleri nedeniyle çöpün dörtte üçünü oluşturuyordu.

Araştırmaya öncülük eden Carmen Morales-Caselles, "Plastiğin çöpün yüzde 80'i olmasına şaşırmadık, ancak yalnızca McDonald's çöpü değil, su şişeleri, Coca-Cola gibi içecek şişeleri ve teneke kutular gibi paket servis ürünlerinin yüksek oranı bizi şaşırttı" dedi.

"Bu bilgi, kanun koyucuların okyanusa akan çöpü sadece temizlemek yerine kaynağından engellemek için harekete geçmelerini kolaylaştıracak."

Pipet ve karıştırıcılar atığın yüzde 2,3'ünü, kulak temizleme çubukları ve lolipop çubukları ise yüzde 0,16'sını oluşturuyordu. Morales-Caselles, "Plastik kulak temizleme çubuklarına karşı önlem alınması güzel, ancak bunlara en fazla çöp yaratan ürünleri eklemezsek, sorunun özüyle ilgilenmiyoruz - dikkatimiz dağılıyor" dedi.

İngiltere'de hükümeti plastik pipet, içecek karıştırıcılar ve kulak temizleme çubuklarının satışını ve kullanımını yasaklamıştı.

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Araştırma şu sonuca varıyor:

"Çöplerin kaynağına baktığımızda, paket serviste kullanılan ürünler - temel olarak plastik poşet ve paket kağıdı, yemek kabı ve çatal, bıçak, cam şişe ve teneke içecek kutuları, en büyük oranı kaplıyor."

Açık denizlerdeki çöpün yarısı balıkçılık malzemesi

En fazla çöp yoğunluğu kıyı şeridinde ve denizlerin kıyılara yakın zeminlerinde bulundu. Bilim insanları, rüzgar ve dalgaların çöpleri sürekli biriktikleri deniz tabanından yakınlardaki kıyılara süpürdüğünü söylüyor.

Halatlar ve ağlar gibi balıkçılık malzemelerine sadece açık denizlerde çokça karşılaşıldı ve buralardaki toplam çöpün yaklaşık yarısını oluşturuyorlardı.

Uzmanlar, mikroplastikler hariç, 3 santimetreden büyük ve tanımlanabilir öğeleri analiz etti.