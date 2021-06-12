Türkiye’nin 3-0 yenildiği EURO 2020'nin açılış maçı İtalyan basınında: 'Muhteşem başlangıç, Türkiye ezildi'

Övgü Pınar

Roma

2 saat önce

Türkiye-İtalya arasında dün akşam yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçının sonucu İtalya'da sevinç yarattı. İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maç İtalyan basını tarafından "büyülü gece" diye tanımlandı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, "Yaşasın İtalya" manşetinin altına, "Muhteşem başlangıç, Türkiye ezildi" diye yazdı.

Gazete, İtalyanca'da korku ve tehlike hissini yansıtan "Anneciğim Türkler!" tabirini İtalya milli takımının rengine uyarlayarak "Anneciğim gök mavililer!" başlıklı bir yorum yazısına da yer verdi.

Corriere dello Sport, her iki takımın oyuncularına 10 üzerinden puanlar verdiği analizinde de Türkiye'den en iyi oyuncu olarak Burak Yılmaz'ı seçti. Gazete, 6 puan verdiği Yılmaz'ın Türkiye'nin "onurunu kurtaran tek" oyuncu olduğunu yazdı.

İtalya'dan ise 3 golden birinin sahibi olan Ciro Immobile, 8 puanla en iyi oyuncu seçildi.

Maç sırasındaki bazı kararları İtalya'da tartışma yaratan hakem Danny Makkelie ise gazeteden 10 üzerinden 5 puan aldı.

Corriere dello Sport ayrıca, Covid tedbirleri yüzünden Türkiye'den taraftarların Roma'ya gelemediğini de hatırlattı ancak Schengen ülkelerinden gelen Türkiye destekçilerinin stadyumda seslerini duyurduğunu belirtti. Gazete, yaklaşık 16 bin seyircinin alındığı stadyumda 5 bin kadar Türkiye taraftarı olduğunu yazdı.

Çalhanoğlu ve Demiral'e kötü puan

La Gazzetta dello Sport, "Gül İtalya" manşetiyle çıktı. Spor gazetesi, maçın yapıldığı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda bayram yaşandığını, "Türklerin ezildiğini" yazdı.

Gazetenin detaylı analizinde, "Bir ömür boyu beklediğimiz büyülü gece işte buydu" denildi. Maç boyunca İtalya'nın "tam hakimiyet" sağladığını, maçın kontrolünü hep elinde tuttuğu belirtildi.

La Gazzetta dello Sport, İtalya ekibine 10 üzerinden 8, Türkiye'ye ise 4.5 puan verdi. Türkiye'den en iyi oyuncu olaraksa Cengiz Ünder'i seçti.

Gazete, İtalya'da Serie A'da oynayan Türkiyeli oyuncular Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun ise sınıfta kaldığı yorumunu yaptı.

Spor gazeteleri dışındaki ulusal gazetelerin de büyük kısmında EURO 2020 açılış maçı ve İtalya'nın zaferi baş sayfadan coşkulu ifadelerle yer buldu.

La Stampa gazetesi, "Büyülü gece, İtalya Türkiye'yi ezip geçti" başlığını kullandı. "Avrupa şampiyonasına başlamak için daha tatlı bir Roma gecesi olamazdı. İtalya mükemmel, olgun bir mücadeleyle Türkiye'yi yere serdi" diye yazdı.

La Repubblica, haberi baş sayfadan "Futbol festivali geri döndü" başlığıyla verdi. Gazetedeki bir yorum yazısında da "Türkiye'nin en güzel yanı formalarının kırmızı tonuydu" denildi.

Corriere della Sera: "Mancini'nin İtalyası: Güzel ve galip" başlığını kullandı. Corriere, Türkiye'nin ilk yarıda "düzenli ve kompakt" bir oyun sergilediğini ancak ilk yarıdan sonra "imha edildiğini" yazdı.

Maç sonucunun yanı sıra, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'nin uzun bir bekleyişin ardından başlayabilmesi, futbola ve normale dönüş temaları da İtalyan basınının kutladığı bir unsur oldu.