David Attenborough: G7 liderleri iklim değişikliği ile mücadelede insanlık tarihinin en önemli kararları ile karşı karşıya

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Boris Johnson ve David Attenborough

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, G7 liderlerinin iklim değişikliği ile mücadelede insanlık tarihinin en önemli kararları ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Attenborough bugün, Cornwall'da karbon emisyonlarını azaltma ve biyoçeşitliliği iyileştirme planları hazırlamak için bir araya gelen dünya liderlerine seslenecek.

Toplantı öncesinde, günümüzde doğal hayatın büyük ölçüde azaldığını ve bunun yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Attenborough şunları söyledi:

"İklimimiz de şüphesiz hızla ısınıyor. Toplumlarımız ve uluslarımız ise eşit değil ve bu da ne yazık ki apaçık ortada.

"Ancak bilimin bizi özellikle 2021'de ele almaya zorladığı soru, bu iç içe geçmiş gerçeklerin bir sonucu olarak tüm gezegeni istikrarsızlaştırmanın eşiğinde olup olmadığımızdır.

"Öyleyse özellikle ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler tarafından alınan kararlar insanlık tarihindeki en önemli kararlar olacaktır."

Emisyonun yarı yarıya düşürülme taahhüdü

İklim değişikliği meselesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 liderler zivesinde ana temalarından biri.

Birleşik Krallık, ABD, Japonya, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinden oluşan zirvede emisyon seviyesini 2030 yılında 2010 seviyelerine göre yarıya düşürme taahhüdünde bulunmaları bekleniyor.

Boris Johnson hükümeti ise daha önce emisyonları 2010 seviyelerine göre yüzde 58 düşürme sözü vermişti.

2019'da dünyadaki sera gazlarının yüzde 27'sinden sorumlu olan Çin ise G7'nin bir parçası değil.

İngiliz Başbakan, Pazar günü, zirvenin son gününde bir basın toplantısı düzenleyecek.

G7 ülkelerinin emisyon hedefleri ile ilgili olarak bir araya geleceği zirvede benzinli ve dizel arabaların aşamalı olarak kaldırılması, denizaşırı fosil yakıt sektörüne yönelik tüm hükümet desteklerinin kesilmesi ve mümkün olan en kısa sürede kömür kullanımına son verilmesi yönünde bir yol haritasının çıkarılması bekleniyor.

Bu kararlarla birlikte tüm kömür santralleri de karbon yakalama ve depolama alanlarında yatırım yapması zorunlu olacak.

'İki soruyla ilgili ayrıntılar eksik'

BBC çevre analisti Roger Harrabin, şu ana kadar iki soruyla ilgili önemli bir ayrıntı eksikliği olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Harrabin, bu iki sorudan ilkinin gelişmekte olan ülkelerin temiz teknoloji elde etmesine yardımcı olmak için önerilen yeşil ana plan hakkında; diğerinin ise zengin ülkelerin iklim kriziyle mücadelede yoksul ülkelere verecekleri nakit miktarı ile ilgili olduğunu söyledi.

G7 liderleri ekosistemlerde kaç farklı türün yaşadığının bir ölçüsü anlamına gelen biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmeyi amaçlayan bir planı da onaylayacak.

Plan, 2030 yılına kadar karaların ve okyanusların en az yüzde 30'unun korunmasına yönelik küresel hedefin desteklenmesini içerecek.

Zirveye ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dünya okyanuslarını ve deniz yaşamını korumak için 500 milyon sterlinlik bir fon başlatıyor.