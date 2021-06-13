İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu

13 Haziran 2021, 21:11 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İsrail'de daha önce üzerinde anlaşma sağlanan koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu almasıyla birlikte Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona erdi.

Yamina lideri aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edecek.

Bennett, koalisyon anlaşması gereğince Eylül 2023'e kadar görevde kalacak.

Daha sonra ise iki yıl süreyle merkez parti Yesh Atid'in lideri Yair Lapid Başbakan olarak görev yapacak.

Koalisyon hükümeti parlamentoda yapılan güvenoylamasını 60'a 59 oyla kazandı.

ABD Başkanı Joe Biden da "çalışmayı dört gözle beklediğini" söyleyerek Bennett'i tebrik etti.

Likud Partisi Genel Başkanı Netanyahu bu sonuçla birlikte ana muhalefet lideri olacak.

Parlamentodaki tartışma esnasında Netanyahu, "Geri döneceğiz" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Öte yandan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından çok sayıda İsrailli sokağa döküldü.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Koalisyon hükümetinin güvenoyu alması sokaklarda kutlandı.

Kaynak, Getty Images

İki yılda dört seçim yapıldı

Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle yargılanan Netanyahu, Mart ayında yapılan seçimlerde hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bu, İsrail'de son iki yıl içinde yapılan dördüncü seçimdi.

Seçimlerin ardından Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi, 120 sandalyeli parlamentoda 30 milletvekili kazandı. Ancak Netanyahu'nun seçimlerin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine hükümet kurma görevi seçimlerden ikinci çıkan ve 17 sandalye kazanan Gelecek Var Partisi'nin lideri Lapid'e verildi.

Lapid, koalisyon görüşmelerinin 8 farklı bileşenle birlikte başarıya ulaştığını duyurdu.

Bennett'in Yamina Partisi ise altı sandalye ile koalisyon görüşmelerinde kritik bir rol oynadı.