Covid: Delta varyantının belirtileri 'soğuk algınlığına benziyor'

5 saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Burun akıntısı ve baş ağrısı Delta varyantında öne çıkan belirtiler arasında

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, Delta varyantı olarak bilinen mutasyonun, daha önce Covid-19 vakalarında görülenlerden farklı belirtiler gösterebildiğini ortaya koydu.

'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Fakat insanlar çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırabiliyor. Bu nedenle bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması isteniyor.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

Fakat Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce Covid-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor:

"Mayıs ayının başından bu yana en öne çıkan belirtileri izliyorduk. Daha önceki belirtilerini aynı değiller."

Belirtilerde görülen değişikliğin aynı dönemde yaygınlaşan ve şu anda artık Birleşik Krallık içerisinde tespit edilen vakaların yüzde 90'ını oluşturan, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Yüksek ateş hâlâ yaygın bir belirti olmayı sürdürüyor fakat Profesör Spector "Koku alamamak artık ilk 10 belirti içerisinde değil" diyor.

Değişen belirtilerin yol açtığı riskler

Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor:

"İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."

Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.

Kas ağrıları da yaygın olarak görülüyor

Daha önce Londra'daki Imperial College'da yürütülen bir araştırma, İngiltere'de Delta varyantından önce yaygın olan Alfa varyantına yakalanan bir milyonu aşkın kişiye ilişkin verileri taramıştı.

Bu araştırmada da, Çin'de tespit edilen ilk varyanttan farklı belirtiler tespit edilmişti.

Üşüme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları, klasik Covid-19 belirtilerine ek olarak çok daha sık görülüyordu.

İngiltere'de hükümetin yayımladığı resmi bilgilerde en yaygın belirtiler yeni ve kesilmeyen bir öksürük, ateş, tat ve koku kaybı olarak sayılıyor.