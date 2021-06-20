'İşime 500 sterlinlik iddia ile başladım, şirketim yılda 6 milyon sterlin kazanıyor'

Jeremy Howell

BBC İş Dünyası Muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Snaffling Pig Fotoğraf altı yazısı, Nick Coleman

İngiliz publarının en çok tüketilen atıştırmalıklarından birini üreten Snaffling Pig adındaki şirketin CEO'su Nick Coleman, "Gidip de en iyi gözüken internet sitesini satın almamanız ya da ekibinizi çok havalı ürünlerle donatmamanız çok önemli. Ben işime 500 sterlinlik bir iddia ile başladım; şimdi şirketim yılda 6 milyon sterlin kazanıyor" diyor.

Snaffling Pig, farklı paketlerde ve tatlarda ürün sunan bir marka.

Şirket her yıl sekiz milyon paket satış yapıyor; özel günler için üretilen ürünler ise 2,1 milyon paket satılıyor.

Nick Coleman bu işe başlarken tekerleği yeniden icat etmediklerini vurgulayarak, "Eski bir ürüne yeni bir hava kattık; sonra da onu publara ve hediye pazarına sunduk ki böylece ana cadde mağazalarında ve online olarak satabilelim" diyor.

Coleman, tıbbi malzeme tedariki alanında bir şirket işletiyordu; iş ortağı 500 sterlinlik bir bütçe ile yeni bir şirket kuramayacağına dair iddiaya girene kadar…

Coleman bu anıyı, "Eğer işimi yılda bir milyon sterlin değere ulaştırırsam bana bir akşam yemeği ısmarlayacağını söyledi; 18 ay sonra da dediğini gerçekleştirdi" diyerek anlatıyor.

Coleman, İngiltere'nin Yattendon kasabasında atıştırmalık üreten bir şirket buldu; onlardan farklı tatlarda bu ürünleri üretmelerini ve en ucuz şekilde paketlemelerini istedi.

"Farklı tatları içleri görünen paketlere koyuyor, üstüne de Snaffling Pig markasını yazıyorduk" diyen Coleman, bu paketleri publara götürmeye başladıklarını anlatıyor.

Publara yaptıkları satışlardan elde ettikleri geliri ise ürünlere ve piyasaya geri yatırmışlar.

Kaynak, Snaffling Pig

'Ürünleri mükemmelleştirmeniz gerekmiyor'

Coleman, 500 sterlinlik bütçesini bir tasarımcıya Snaffling Pig logosunu yaratması için ödemiş; pazar araştırmasını ise kendisi pubları gezerek ve mekan sahipleriyle konuşarak yapmış.

Büyük bir müşteriye sahip olmaktansa binlerce küçük müşteriye sahip olmanın daha güvenilir olduğunu söyleyen Coleman, zamanla hangi ürünlerin daha iyi sattığını, pub endüstrisinin nasıl işlediğini öğrendiklerini anlatıyor.

Coleman, ürünleri fazla mükemmelleştirmeye çalışmadan hızlıca piyasaya sürdüklerini söyleyerek, "Hangi ürün seviliyorsa onu daha çok üretiyoruz ve geliştiriyoruz, eğer tarifi değiştirmemiz gerekiyorsa böylece bunu daha az para harcayarak yapıyoruz. Bu da bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyor" açıklamasında bulunuyor.

Kaynak, Snaffling Pig

Coleman'a göre en başta bir şirketi kurmak için büyük miktar paraya sahip olmanız gerekmiyor: