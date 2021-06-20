Brezilya’da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı

26 dakika önce

Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı. ABD'nin ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke olan Brezilya'da uzmanlar kışın başlaması ve aşılamanın yavaş seyri nedeniyle yeni bir koronavirüs dalgasından endişeleniyor.