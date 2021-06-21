Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron ve Le Pen istedikleri sonucu alamadı

Fransa'da dün yapılan bölgesel seçimlerin birinci turunda ilk sonuçlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen'in umdukları sonucu alamadığını gösteriyor.

Ipsos şirketinin sandık çıkış anketine göre seçimlerde merkez sağda ve ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçiler Partisi ülke genelinde yüzde 27,2 oyla ilk sırada yer aldı.

Yüzde 19,3 oyla ikinci olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'yi sırasıyla Yeşil Parti, Sosyalist Parti ve Macron'un merkezdeki İlerleyen Cumhuriyet Partisi izledi.

Sandık çıkış anketlerine göre Macron'un partisi, önümüzdeki hafta seçimlerin ikinci turundaki yarışmak için gerekli yüzde 10 oyu alamayabilir.

Partinin milletvekillerinden Aurore Bergé, aldıkları sonucu, "suratlarına atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılım oranı yüzde 34

Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Cephe de bölgesel seçimlerde birinci sırada yer almayı ve tarihinde ilk kez en az bir bölgede seçimi kazanmayı umuyordu.