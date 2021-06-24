Britney Spears mahkemede konuştu: Hayatımı geri istiyorum

57 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Britney Spears 13 yıldır babasının vasiliği altında yaşıyor

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears dün mahkemede, babasının 13 yıldır vasisi olmasını kötüye kullanarak hayatının her yönünü "yüzde 100 bin" kontrol ettiğini söyledi.

Davada ilk kez açıkça mahkeme önünde konuşan 39 yaşındaki Britney Spears babasını, daha çok çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçladı.

Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyularak hastaneye yatırılan Britney'in vasiliği verilmişti.

Los Angeles'ta görülen duruşmada, telefondan video görüntüsü ile bağlanarak hakime hitabeden pop yıldızı, travma yaşadığını ve her gün ağladığını anlattı ve "Hayatımı geri istiyorum" diye konuştu.

Los Angeles Temyiz Mahkemesi Hakimi Brenda Penny Spears'a cesur ifadesi için teşekkür etti ama bir karar vermedi. Associated Press ajansı vasiliğin iptali talebine ilişkin karar öncesinde uzun bir hukuki süreç yaşanmasının muhtemel olduğunu yazıyor.

Spears'ın 13 yıldır devam eden vasilik düzenlemesinden rahatsız olduğu konusunda yıllardır söylentiler vardı ve hayranları sosyal medya paylaşımlarından onun bu konudaki duyguları hakkında ipuçları çıkarmaya çalışıyordu.

Spears dün mahkemedeki 20 dakikalık duygusal ifadesinde "Bu vasiliği durumuma bakılmaksızın sonlandırmak istiyorum. Hayatımı yaşamaya hakkım var. Bütün hayatımca çalıştım. İki üç yıl ara vermeyi hak ediyorum" diye konuştu.

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İki çocuk annesi olan Spears erkek arkadaşıyla evlenmeyi ve bir çocuk sahibi daha olmayı istediğini ancak vasilik düzenlemesinin buna engel olduğunu anlattı. Vasisi olan babasının, kullandığı doğum kontrol amaçlı spirali çıkarttırmasına, dolayısıyla çocuk sahibi olmasına engel olmakla suçladı.

Spears ayrıca babasının zoruyla, istemediği halde -bipolar bozukluğu olanlarda yaygın olarak kullanılan- lityum tedavisi görmeye mecbur bırakıldığını, bu ilacın sürekli sarhoş gibi hissetmesine yol açtığını konuşamaz hale geldiğini de söyledi.

"Bu vasilik düzenlemesinin bana faydadan çok zararı var" diyen Spears "Mutlu değilim. Uyuyamıyorum. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum" diye konuştu.

Spears'ın babasına verilen vasiliğin detayları hiç bir zaman kamuoyuna açıklanmamıştı.

Jamie Spears 2019 yılında kızının vasiliğinden sağlık nedenleriyle geçici bir süre ayrılmıştı. Pop yıldızı bunun sürekli olmasını istiyor.

Spears, babası yerine bir bakım uzmanı olan Jodi Montgomery'yi sürekli vasisi olarak atamak istiyor.

Avukatı, Jamie Spears'ın, kızının mahkemede dile getirdiği suçlamalardan rahatsız olduğunu söyledi.

Mahkemeye Jamie Spears adına bir açıklama yapan avukatı "Kızının çektiklerini ve acısını görmekten çok üzgün. Jamie Spears kızını veriyor ve çok özlüyor" dedi.

Jamie Spears'ın avukatları daha önce mahkemede, babanın, kızının mali işlerini gayet iyi yönettiğinde ısrar etmişlerdi.

Çok sayıda #FreeBritney hareketi üyesi hayranı "Britney'i serbest bırakın, hemen şimdi!" ve "Britney'in hayatından çık!" yazılı dövizleriyle davayı gören mahkemenin binası önünde toplandı.

#FreeBritney hareketinden Megan Radford BBC'ye "Anlattığı her şey yürek parçalayıcıydı ve hakikaten düşündüğümden bile kötüydü. Ama gerçeklerin ortaya çıkmasından memnunum, artık inkar edilemez" diye konuştu.

Mahkemeden izlenimler

David Willis, BBC, Los Angeles

Britney Spears şaşkınlık içindeki mahkeme salonuna adeta 13 yıldır birikmiş öfkesini, bir suçlama, kızgınlık ve pişmanlık fırtınası gibi yağdırdı ve bütün bunları nefes bile almadan art arda öyle bir sıraladı ki yargıç ara ara yavaşlamasını istedi.

Bunları anlatırken yalnız ve yolunu kaybetmiş, insanlardan tecrit olmuş, acımasızca manipüle edilmiş biri izlenimini verdi.

İfadesini doğrudan yargıca kendisi anlatmayı istediğini biliyorduk ama, bunun bu kadar acı yüklü bir ifade olacağını kimse tahmin etmiyordu.

Anlattıkları vasilik sürecine ve psikolojik sorunları karşısında onu koruması gereken ailesinin mensupları başta olmak üzere bir çok kişiye yönelik yıkıcı bir eleştiriydi.

Vasilik düzenlemesi nedir?

Vasilik mahkemeler tarafından, bunama ya da zihin sağlığı bozuklukları nedeniyle kendi kararlarını veremeyecek durumda olan kişilerin vesayetini üstlenmek üzere bir koruyucu tayin edilmesine deniyor.

Britney Spears'ın vasiliği iki yönlü bir iş. Bir yandan şarkıcının varlıkları ve mali işlerinin yürütülmesi gerekiyor diğer yandan ise kişi olarak kendisinin korunması.

Bu yasal düzenleme kapsamında Britney Spears 2008 yılından bu yana varlıklarının ve parasının kontrolüne sahip değil. Bu aynı zamanda aşağı yukarı sanatçının Kevin Federline'dan boşandığı ve iki çocuğunun velayeti için bir hukuk savaşı yürüttüğü ve davranış bozuklukları göstermeye başladığı bir dönem.

Pop yıldızı bu dönemde saçlarını kazıtmak gibi sıra dışı hareketleriyle kamuoyunun gündemine gelmiş ve iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Britney'in hayatındaki önemli dönüm noktaları

Spears 1998'de 16 yaşındayken ilk single çalışması olan Baby One More Time ile dünyada pop listelerinin başına çıktı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 16 yaşında şöhrete ulaşmıştı bile

20 yıl sonra aynı adı taşıyan albümü hala genç solo sanatçılar kategorisinde en çok satan albüm statüsünü koruyor.

2007 Şubat ayında eski eşi Kevin Federline ile çocukların velayeti için çok çekişmeli bir hukuk mücadelesi yaşadı. Federline sanatçının zihin sağlığını sorguluyor ve annelik yapamayacağını öne sürüyordu.

Gazeteler bu haberlerle sarhoş olmuşken Britney'in saçlarını kazırkenki görüntüleri çıktı. Bir kaç gün sonra bir magazin gazetesinin aracına şemsiye ile saldırdı.

2008 yılında Britney'in vesayeti babasına verildi.

Hastane ve rehabilitasyon merkezlerine girip çıktığı dönemden sonra babası Jamie Los Angeles'deki bir mahkemeye başvurarak, kızının geçici vasisi olmak istedi. Mahkeme Jamie Spears'e kızının meslek hayatı, mal varlığı ve mali işlerini yönetme hakkı verdi.

Aynı yıl bu vasilik düzenlemesi sürekli kılındı.

Spears kendi işlerini yönetemediği halde çalışmayı sürdürdü.

Başarılı yedinci albümü ve televizyondaki şovlarıyla imajını toparladı ve yerleştiği Las Vegas'da dört yıl konserler verdi.

2019 ve 2020 yılında Britney Spears babasının sağlık sorunları yüzünden çalışmaya ara verdiğini duyurdu. Daha sonra aynı yıl babası sağlığının bozuk olduğu gerekçesiyle vasilikten geçici olarak çekildi.

Britney Spears avukatları aracılığıyla artık babasının meslek hayatını yönetmesini istemediğini söyledi. Bir avukat Spears'ın babasından korktuğunu ve onun kontrolü sürdükçe bir daha sahnelere dönmeyeceğini kaydetti.

2021 Şubat ayında pop sanatçısının yükselişi ve düşüşü ve medyadan gördüğü muameleyi anlatan bir belgesel büyük ilgi gördü ve vasilik meselesine dikkat çekti.

Bu belgeselde aynı zamanda Spears hayranlarından oluşan ve onun kamuoyuna göründüğü zamanlarda hangi gizli mesajları verdiğinin şifrelerini çözmeye çalışan #FreeBritney hareketi de tanıtılıyordu.

Grup on binlerce imzalı bir dilekçe ile Britney'in vasilik düzenlemesine son verilmesi için Beyaz Saray'a bile başvurdu.

Çarşamba günkü duruşmaya tepkiler

Britney Spears'ın mahkeme ifadesinden sonra bir çok ünlü kişi sanatçıya destek mesajları yayınladı.

1990'larda bir ara sevgilisi olan pop yıldızı Justin Timberlake Twitter mesajında insanları Britney'i desteklemeye çağırdı ve "Bugün gördüklerimizden sonra hepimiz şu anda Britney'e destek vermeliyiz. Geçmişte, ne kadar eski olursa olsun, iyi ve kötü neler yaşamış olursak olalım, şu anda ona olanlar doğru değil" dedi.

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Timberlake bu yılın başlarında New York Times belgeselinde, seks hayatını radyo mikrofonlarından ifşa ederek ona saygısızlık ettiğinin söylenmesinden sonra Britney Spears'tan özür dilemişti.

Spears'ın şu anki sevgilisi, kişisel eğitmeni ve aktör Sam Asghari de Instagram'a "Britney'e özgürlük" yazılı bir tişörtle çekilmiş fotoğrafını koydu.

Şarkıcı Mariah Carey tweetinde "Seni seviyoruz Britney!! Güçlü ol" yazdı.