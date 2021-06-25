George Floyd davası: Eski polis memuru Chauvin 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Hennepin County mahkemesinde görülen duruşmada, Yargıç Peter Cahill, Chauvin'i 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Floyd ailesinin yaşadığı acıyı görmek zorundayız" diyen Yargıç Cahill, kararın ayrıntılı gerekçelerini açıklamadı, ancak 22,5 yıl hapis kararında kısmen bazı ağırlaştırıcı faktörlerin rol oynadığını söyledi.

Yargıç, Chauvin'in "güven ve yetki konumunu kötüye kullanması" ve "George Floyd'a karşı gösterdiği zalim tutumu" bunlara örnek verdi.

Mart ve Nisan aylarında yapılan ve altı hafta süren ilk duruşmada, jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulmuştu.

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, 20 Nisan'daki duruşmada suçlu bulunduktan sonra kelepçelenip gözaltına alınmıştı. Chauvin, Oak Park Heights'taki cezaevinde tecritte tutuluyordu.

George Floyd'un boynuna diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran Chauvin, onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanıyordu.

Avukatları, jürinin görevi kötüye kullanması nedeniyle Chauvin'in yeniden yargılanmasını istedi. Ancak yargıç bu talebi reddetti.

Savcılık ise Chavin'in 30 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Karar öncesinde mahkemede ilk kez konuşan Chauvin, "Yasal nedenlerden dolayı tam ifade veremeyeceğini" belirttikten sonra "Floyd ailesine başsağlığı dilemek istediğini" söyledi.

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George Floyd'un kardeşi: Floyd ailesi ömür boyu hapse mahkum

Karar duruşmasında, sanık avukatlarının ve savcılığın konuşmasından önce George Floyd'un aile üyeleri söz alarak Floyd'un ölümünün etkileri hakkında konuştu.

Floyd'un küçük kızı Gianna, babasını özlediğini, ama "hala anılarında" olduğunu söyledi.

Kaynak, ARŞİV Fotoğraf altı yazısı, Floyd'un 7 yaşındaki kızı Gianna babasını özlediğini söyledi

George Floyd'un erkek kardeşi Philonise ise Floyd'un ölümünü gösteren videoları gece kabus olarak gördüğünü, Floyd ailesinin "ömür boyu hapse mahkum" olduğunu ve "George'u bir daha asla göremeyeceklerini" ifade etti.

Karar açıklanmadan önce Chauvin'in annesi de ilk kez mahkemede konuştu.

Oğlunun "iyi bir insan" olduğunu ve ırkçı olmadığını ifade eden Carolyn Pawlenty, onun suçsuz olduğuna inandığını söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, George Floyd'un öldürülmesiyle suçlanan polis memurları Chauvin, Thao, Lane ve Kueng

Olay günü Cauvin ile birlikte görev yapan diğer polis memurları J Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane ikinci derece kasıtsız cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklıkla suçlanıyor.

Üç eski polisin duruşmasının Mart 2022'de yapılması öngörülüyor.