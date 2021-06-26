EURO 2020: İtalya milli takımı ırkçılığa karşı diz çökme eylemine katılmama kararı aldı

Övgü Pınar

Roma

22 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İtalya bugün Avusturya ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

İtalya futbol milli takımı bugün Avusturya ile karşı karşıya geleceği EURO 2020 maçında, ırkçılık karşıtı diz çökme eylemine katılmama kararı aldı.

ABD'de oyuncuların maç öncesinde dizlerinin üzerine çökerek başlattığı, daha sonra Avrupa'da da bazı ülkelere yayılan ırkçılık karşıtı eylem İtalya'da geçen hafta milli takımda bölünmeye yol açmıştı.

Geçen Pazar günü İtalya-Galler maçı öncesinde Galler takımı oyuncuları dizlerinin üzerine çökerek "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine destek vermişti. İtalya takımından ise yalnızca 5 futbolcu diz çökerken 6'sı ayakta kalmıştı.

Galler maçında yaşanan bu olay İtalya milli takımının bölünmüş bir görüntü vermesine neden olduğu gerekçesiyle hafta boyunca ülkede tartışma konusuna dönüştü.

Siyaset dünyasına da yayılan tartışmada sol ve sağ kesimler karşıt pozisyonlar aldı. Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta, "Futbolcularımıza seslenmek istiyorum: Hepsi diz çöksünler. Bu yaşanan görüntüyü çok kötü buldum. Gallerli futbolcuların hepsi dizlerinin üzerindeydi, İtalyanlarsa bunu yapmadı" dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise futbolcuların diz çökme eylemine katılmasına karşı çıkarak "Irkçılık diz çökmekle mi yenilir? Bırakalım futbolcularımız futbol oynasın" dedi.

Basında ve sosyal medyada da bu iki görüşün de destek bulduğu bir tartışma sürerken milli takımdan bugünkü Avusturya maçı öncesi bu konuda bir karar çıktı. İtalyan basınına göre milli takım yönetimi, Galler maçındaki gibi bölünmüş bir takım görüntüsünün tekrarlanmaması için ortak hareket etme kararı aldı. Ancak bu ortak hareket kararı, futbolcuların hiçbirinin diz çökmemesi yönünde olunca tartışma yeniden alevlendi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İtalya-Galler maçında Galler takımı futbolcularından bazıları diz çökmüştü

Irkçılık karşıtı eyleme destek veren İtalyanlar sosyal medyada, vatandaşı oldukları ülkenin milli takımından utandıkları yönünde mesajlar paylaşmaya başladı. Twitter'da en fazla etkileşim alan mesajlardan biri, "Bu jesti yapmamak da bir pozisyon almak demek. İtalya ırkçı bir ülke ve her gün bunun kanıtını görüyoruz" oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da futbolcular gerçekten ırkçılık karşıtı eyleme katılmazsa milli takımı desteklemeyeceklerini ve maçlarını izlemeyeceklerini yazdı.

Öte yandan milli takımın bu kararına destek verenler de oldu. Bu destek mesajlarının arasında diz çökme eyleminin ABD'deki bağlama ait olduğunu ya da ırkçılığın bu gibi eylemlerle alt edilemeyeceğini savunanlar da var.

Bunlara yanıt olaraksa "Evet diz çökmek elbette ırkçılık sorununu çözmeyecek, ama gençlerin takip ettiği ünlü sporcuların böyle bir jestte bulunması net bir mesaj verir: Her türlü ayrımcılık yanlıştır" gibi mesajlar geldi.

İtalya'da futbol dünyasında da ırkçılık sık sık gündeme gelen bir sorun. Stadyumlarda ırkçı tezahüratlar ve basında kullanılan bazı ifadeler sıklıkla bu sorunun örnekleri olarak haberlere konu oluyor.