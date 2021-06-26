İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

26 Haziran 2021, 20:30 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sağlık Bakanı Hancock'un bir güvenlik kamerası kaydında öpüştükleri görülen danışmanı Coladangelo ile bu fotoğrafları 1 Mayıs tarihinden

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubunda, "hükümetin pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yapan insanlara onları hayalkırıklığına uğrattığında dürüst olma borcunun" bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür dileyen İngiliz siyasetçi, istifasını sundu.

Hancock'un danışmanı olan ve evlilik dışı bir ilişkisinin bulunduğu iddia edilen danışmanı Gina Coladangelo ile 6 Mayıs'a ait olduğu öne sürülen fotoğrafı The Sun gazetesinde cuma günü yayımlandı.

Hancock, Coladangelo ile öpüşürken fotoğraflarının yayımlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek özür dilemişti.

Hancock, fotoğrafın cuma günü ortaya çıkmasından sonra "insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzgün olduğunu" dile getirdi.

Hancock da danışmanı Coladangelo da evli ve üç çocuklu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Başbakan Johnson'a sağlık bakanını görevden alma çağrısı yapmıştı.

Başbakan'ın sözcüsü ise açıklamasında Johnson'ın Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını belirtti.