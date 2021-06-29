Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi

23 dakika önce

Daha önce de 2018'deki bir denetlemede "büyük yapısal hasar" tespit edildiği vurgulanmış ve vakit yitirilmeden tamir edilmesi gerektiğini ifade edilmişti.

Yetkililer, geçen Perşembe günü çöken apartmanda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü konusunda ısrar ediyor. Belediye Başkanı Charels Burkett "Hiç kimse burada umudunu kaybetmedi. Hiç kimse durmuyor. Çalışma devam ediyor" dedi.