Fransa lezbiyen çiftlere ve bekar anne olmak isteyenlere tüp bebek tedavisini yasallaştırıyor

53 dakika önce

Fransa, bekar kadınların ve lezbiyen çiftlerin tüp bebek ve sperm, yumurta bağışı yoluyla hamile kalmalarına izin vermeye hazırlanıyor. Bu konuda hazırlanan tasarının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un lideri olduğu İlerleyen Cumhuriyet Partisi'nin kontrolündeki Ulusal Meclis'in onayıyla yasalaşması bekleniyor. Kamuoyu araştırma şirketi Ifop'un son anketine göre Fransızların yüzde 67'si düzenlemeye destek veriyor.

Ülkede mevcut yasalar bu tedavilerden yalnızca heteroseksüel çiftlerin yararlanmasına izin veriyor.

Fransa'da bu tedavileri göremeyen kadınlar yüksek meblağlar ödeyerek Belçika ve İspanya'ya gidiyordu.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı taslağında Senato'da 1500'ten fazla değişiklik yapıldı.

Tasarı, Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis'in onayı halinde yasalaşacak. Fransa bu durumda, lezbiyen çiftlere ve bekar anne olmak isteyenlere tanınan hakları kabul eden 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve İngiltere'ye katılmış olacak.

Belçika ve İspanya'nın yanı sıra, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz ve İsveç, AB dışından da İzlanda ve Norveç benzer yasal haklar tanıyor.

'Uzun zamandır bunu bekliyorduk'

Tasarı yasalaşırsa, Fransa'da 43 yaş altı bütün kadınlar tüp bebek ve yapay döllenme dahil bir dizi doğurganlık tedavisine ücretsiz erişim hakkına sahip olacak. Sperm donasyonu ile doğacak çocuklar yetişkin olduklarında donörlerinin kimliğini öğrenebilecek. Mevcut yasalar ise donörlerin anonim kalmasını zorunlu kılıyordu.

Fransa ulusal sağlık sigortası kurumu L'Assurance-maladie'ye göre ülkede 2018 yılında yapılan 150 bine yakın üremeye yardımcı tedavi sonucu 25 bin 120 bebek doğdu. Bu oran bütün doğumların yüzde 3.3'üne denk geliyor.

Tasarı yasalaşırsa, doğacak çocuğun doğum belgesinde hem biyolojik annesi hem de partnerinin adı ebeveyn olarak yazılacak.

La Dépêche gazetesine konuşan lezbiyen anne Magali Champetier, "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk. Şimdiden biyolojik saat nedeniyle birçok kadın için çok geç gelen bir yasa" dedi.

Champetier'nin partneri üremeye yardımcı tedavi için İspanya'ya giden kadınlar arasında. Çiftin iki çocukları var.

Champetier, "Çocuğun yasal ebeveyni olabilmem için evlenmem ve bir yıl beklemem gerekti. Bu yasa, stresi ortadan kaldıracak ve prosedür ülke dışındaki tedavilerin aksine ücretsiz olacak" dedi.