Irak işgalinin mimarlarından Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rumsfeld (solda) hem en genç hem de en yaşlı ABD Savunma Bakanı oldu.

Irak'ın işgalinin başlıca mimarlarından, eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

Başkan George W. Bush döneminde görev yapan Rumsfeld "terörle savaş" doktrininin önde gelen destekçilerindendi.

ABD güçleri 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a askeri müdahalede bulunmuş ve 2003'te de Irak'ı işgal etmişti.

Rumsfeld, Irak'ta yaşananların ortaya çıkarttığı tepki yüzünden 2006'da istifa etmiş, ancak sicilini hep savunmuştu.

Başkan Bush, Rumsfeld'in ölüm haberinin ardından eski bakanını "çok iyi bir adam" ve "sorumluluktan asla kaçmayan örnek alınacak bir kamu hizmetkarı" olarak tanımladı.

Ailesi Rumsfeld'in, New Mexico eyaletinin Taos kasabasında bulunan evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada "Adanmış bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyük baba ve Amerikan devlet adamı Donald Rumsfeld'in vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" denildi.

1932 yılında Chicago'da dünyaya gelen Rumsfeld, onlarca yıllık bir siyasi ve özel kariyer sürdü.

1960'lı yıllarda başkent Washington'a gidn Rumsfeld, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde çeşitli görevler yaptı.

1975'te en genç Savunma Bakanı oldu ve Başkan Bush döneminde de en yaşlı Savunma Bakanı olma unvanını kazandı.

Rumsfeld Mart 2003'teki Irak işgali öncesi, müdahaleyi meşru göstermeye çalışan bir kampanya yürütmüştü. Rumsfeld Irak'taki kitle imha silahlarının tüm dünyaya tehdit oluşturduğunu savunmuş, ancak bu silahlar hiç bulunamamıştı.

Rumsfeld'in hafızalarda en çok yer eden konuşması, 2002'de Irak'ta kitle imha silahları olduğuna yönelik yeterli kanıt olmadığı sorulduğunda verdiği "bilinen bilinenler" ve "bilinen bilinmeyenler" yanıtı olmuştu.