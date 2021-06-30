İtalya'da cezaevinde polis şiddeti: 52 görevli hakkında gözaltı ve ev hapsi gibi ihtiyati tedbir kararları alındı

Övgü Pınar

Roma

15 dakika önce

Kaynak, EPA

İtalya'da bir cezaevinde görevli polislerin mahkumlara şiddet uyguladığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Açılan soruşturmada 52 görevli hakkında gözaltı, ev hapsi ya da kamu görevinden uzaklaştırma gibi ihtiyati tedbir kararları alındı.

Domani gazetesi tarafından yayımlanan görüntülerde, Caserta kentindeki Santa Maria Capua Vetere Cezaevi'nde Nisan 2020'deki bir isyan sonrası cezaevi polislerinin bazı mahkumları tokat, tekme ve coplarla dövdüğü görülüyor.

İtalya'da koronavirüs salgınının en ağır dönemlerinden birinin yaşandığı sırada Santa Maria Capua Vetere Cezaevi'nde bir Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine isyan çıkmıştı. Mahkumlar, maske ve Covid testi gibi taleplerinin karşılanması talebiyle protesto başlatmıştı.

İtalyan basınına göre cezaevi polisi bu isyanın ertesi günü, 6 Nisan 2020'de protestoya katılan bazı mahkumlara "misilleme" amacıyla şiddet uyguladı.

Olayla ilgili olarak 117 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 52 cezaevi görevlisi hakkında ihtiyati tedbir kararları alındı.

Şüphelilerden 8'ine gözaltı, 18'ine ev hapsi, 3'üne ikamet zorunluluğu, 23'üne de kamu görevinden uzaklaştırma olmak üzere yaptırımlar uygulandı.

Sorgu hakimi: Şiddete karşı çıkmamak, izin vermek demek

La Repubblica gazetesinin iddianameden yaptığı alıntıya göre, bir komiser de şiddet eylemlerine şahsen katılmasa da bunlara karşı çıkmadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

Sorgu hakimi, "şiddete karşı çıkmamak, izin vermekle eşdeğer" diyerek komiser hakkında da yasal işlem başlattı.

Zanlılar "işkence", "çoklu kötü muamele", "yaralama" gibi suçlamalarla yargılanacak.

Cezaevindeki mahkumlara polis şiddeti haberi ve görüntüleri ülkede infial yarattı. Sosyal medyada da son günlerin en çok konuşulan konusu haline gelen olaya siyaset dünyasından da tepki geldi.

Merkez soldaki Demokratik Parti'den eski Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'nin sosyal medyada paylaştığı tepkisi, en fazla destek gören paylaşımlardan biri oldu.

Boldrini, "devleti temsil etmesi gerekenlerin aslında devletin değerlerine ihanet ettiğini" belirtti ve adalet çağrısı yaptı.

Salvini polislere destek verdi, dayanışma için cezaevine gidecek

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise polislere destek vererek yarın dayanışma amacıyla Santa Maria Capua Vetere Cezaevi'ne gideceğini açıkladı.