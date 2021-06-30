Dijital Covid Sertifikası: AB içinde aşı sertifikasıyla kısıtlamasız seyahat dönemi başlıyor, Türkiye 'güvenli ülkeler' listesinde yok

38 dakika önce

Kaynak, AFP

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kısıtlamasız seyahatlerin yeniden başlamasını mümkün kılan "Dijital Covid Sertifikası" uygulaması, gece yarısı yürürlüğe giriyor.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun önerisi ile yarından itibaren Avrupa dışından gelecek vize sahibi yolcular için de kısıtlamalar yumuşatılacak.

Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB dışındaki bazı ülkelere uygulanan, "zorunlu haller dışında seyahat kısıtlaması"na devam edilecek.

Serbest seyahat koşulları neler?

AB sınırları içinde 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan sertifika, kişilerin, kısıtlamalara takılmadan birlik içindeki ülkeleri rahatça ziyaret edebilmesine olanak tanıyor.

Dijital ya da kağıda basılı bir "QR" kodundan oluşan sertifikaya sahip olabilmek için, şu üç koşuldan birine sahip olmak gerekiyor:

AB ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınan koronavirüs aşılarının her iki dozunu de en az 14 gün önce yaptırmak

Seyahatten kısa süre önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıkması

Son 6 ay içerisinde Covid geçirmiş ve antikor geliştirmiş olmak

AB tarafından tanınan koronavirüs aşıları; Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson. WHO ise bu aşıların yanı sıra Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşılarına da acil kullanım onayı vermişti. Sinovac, Türkiye'de de yoğun şekilde kullanılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AB dışındaki riskli olmayan ülkelerden gelenlerden de iki aşı ya da negatif test istenecek

AB Dijital Covid Sertifikası, verilen ülkenin dilinin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanacak ve ücretsiz olacak.

Birlik üyesi tüm ülkelerde geçerli olacak sertifikada kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, sertifikanın veriliş tarihi ile aşı, test ya da antikor durumu yer alacak.

AB üyesi ülkeler, yeni tehlikeli virüs varyantları ve yüksek vaka sayıları durumunda yeniden seyahat kısıtlaması uygulama hakkına sahip olacak.

Gece yarısından itibaren, Schengen sınırları dışından Avrupa'ya yapılacak seyahatlere de yeniden izin verilecek.

Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi doğrultusunda, AB ve WHO tarafından tanınan aşılardan her iki dozu da yaptıranlar, seyahat öncesi alınmış negatif PCR testi gösterenler ve son 6 ay içinde Covid geçirip bağışıklık kazandığını belgeyen geçerli vize sahipleri, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Türkiye'nin durumu ne?

Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa dışındaki bazı ülkelere yapılacak seyahatlere ilişkin kısıtlamalar bir süre daha devam edecek.

Hollanda ve Belçika, yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli" bölge ilan ettiği Türkiye'ye "zorunlu haller dışında gidilmemesi" uyarısını yineledi.

Avrupa Komisyonu'nun da en erken 15 Temmuz'a kadar, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon, kısıtlamaları her 2 haftada bir gözden geçiriyor.

Avrupa'daki bazı tur operatörleri, Türkiye uçuşlarını 16 Temmuz'a kadar iptal ettiklerini duyurdu.

AB yönetimi, şimdilik sadece birlik dışındaki "güvenli ülkeler" listesinde yer alan bölgelere seyahat edilmesini tavsiye ediyor.

AB'ye göre Schengen Bölgesi dışında Covid riskinin düşük olduğu güvenli ülkeler ve bölgeler şunlar: