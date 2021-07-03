Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı

bir saat önce

Arama kurtarma ekipleri 9. günde 7 yaşındaki Stella Cattarossi'nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun itfaiyeci olan babası enkaz başında bekliyordu ve kızının cesedini kendisi çıkardı.

Binanın çökme nedeni hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil ancak 2018'de yapılan bir incelemede binanın tasarımında çok büyük hatalar olduğu ortaya çıkmıştı.