Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

16 dakika önce

Olaydan 40 kişi sağ kurtulduğu ve yakındaki bir askeri hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Enkazdan alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

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Resmi haber ajansı, yakında birkaç binanın bulunduğu ormanlık bir alanda yanan enkazın fotoğraflarını yayınladı.

Jolo kasabasına birkaç kilometre uzaklıkta yerel saatle 11:30'da düşen uçak, güneydeki Mindanao adasındaki Cagayan de Oro'dan asker taşıyordu.

Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana gazetecilere verdiği demeçte, "Pisti kaçırdı, yeniden havalanmaya çalıştı ama başaramadı" dedi.

Askerler, Ebu Seyyaf grubu gibi İslamcı militanlarla mücadele etmek için ordunun Filipinler'in güneyindeki artan varlığının bir parçasıydı.