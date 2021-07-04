Hollanda'da 'haremlik-selamlık İslami kolej' tartışması

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

7 dakika önce

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Hollanda'nın Haarlem kentinde kurulacak olan Gazali Koleji adlı İslami orta öğretim kurumunun, kız ve erkek öğrencilere ayrı sınıflarda eğitim verileceğini açıklaması tartışma yarattı.

Okulun bağlı olacağı belediye yetkilileri, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda öğrenim görmesine karşı olduklarını vurguluyor.

Gazali Koleji, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olduğu Haarlem'e bağlı Beverwijk ya da Heemskerk ilçelerinden birinde kurulacak. Okulun kurucusu Enes Ulusoy, hafta sonları bölgedeki çocuklara dini eğitim verilen "Darul - Erkam Medresesi"nin de ortağı.

Ulusoy, Hollanda'daki Müslüman gençlerin normal devlet okullarında İslam kültüründen ve değerlerinden uzak tutulduğunu savunarak, "Batı felsefesinin, İslami felsefeyle uyumlu olmadığını" söyledi.

Yaratılışçılığın Hollanda'daki derslerde çok az yer aldığını söyleyen Ulusoy, bu nedenle kurulacak okulda İmam Gazali'nin felsefesini içeren bir eğitim anlayışı güdeceklerini belirtti.

Ulusoy'un Hollanda medyasına yaptığı açıklamaya göre, Gazali Koleji'nde kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda öğrenim görecek. Erkeklerin okulda daha az başarılı olduklarını savunan Ulusoy'a göre, bu nedenle erkekler için farklı yaklaşıma ihtiyaç var.

Okulda, "İffete aykırı olduğu" gerekçesiyle öğrencilere cinsel eğitim dersleri de verilmeyecek. Ulusoy'a göre, Hollanda'daki okullarda okutulan cinsellik derslerindeki erotik sahneler içeren ve "kimin kiminle olduğu belli olmayan" video görüntüleri, İslam kültürüne uygun değil.

Cinsel eğitim derslerinde, eşcinsel ilişkiler de anlatılıyor. Kolej, cinsel eğitime sıcak bakmasa da, LGBTİ öğrencileri kabul edecek. Enes Ulusoy, "İslam'ın eşcinselliği onaylamadığını ancak okulun LGBTİ bireylere açık olduğunu" söyledi.

Belediyeler okula karşı

Kolejin kurulmasının planlandığı Beverwijk ve Heemskerk belediyeleri ise, "haremlik-selamlık" olarak bilinen kız-erkek ayrı okul modeline kesinlikle karşı olduğunu belirtiyor.

Beverwijk Belediyesi'nin eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Brigitte van den Berg, Heemskerk Belediyesi'ndeki mevkidaşı Aad Schoorl ile birlikte, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulmasına karşı olduklarını vurguluyor.

"Herkesin bir arada olduğu okullar görmek istiyoruz, parçalanma taraftarı değiliz" diyen belediye başkan yardımcısı, Eğitim Bakanlığı'nı, "kaliteli eğitimin garanti altına alınması konusunda uyaracağını" söyledi.

Okulun açılıp açılmayacağına, yerel yönetimlerin değil, bakanlığın karar verdiğine işaret eden van den Berg, "Gazali Koleji'nin kurucuları ile kapsamlı bir görüşme yaptım ve sağlam bir eğitim planı göremedim. Bunu bakanlığa bildireceğim" dedi.

Hollanda'da gerekli yükümlülükleri yerine getiren herkesin özel okul açma hakkı var ancak bunun için sorumlu belediye yönetiminin onay vermesi gerekiyor.