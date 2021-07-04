Covid: Sağlık Bakanlığı, hastalığı geçirenlere BioNTech aşısını tek doz uygulama kararı aldı

13 dakika önce

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Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, Covid-19 geçirip ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara ikinci doz aşı uygulanmayacak.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, hastalığı geçirdikten sonra BioNTech aşısı yaptıran kişilerin ikinci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve ikinci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında tüm aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.

Anadolu Ajansı (AA) da, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderdiğini bildirdi.

SMS'te, "hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkiye'de 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları için 3. doz aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtın geliştiğini, ikinci dozun bir katkısının olmadığını" belirtmişti.

Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Covid-19 hastalığını geçirenlere aşı uygulanma süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uğur Şahin: Türkiye 3-4 ay içinde normalleşecek

Sabancı Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, Pazartesi gününden itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını açıkladı.

mRNA aşısı nedir?

BioNTech'in geliştirdiği aşı, kullanılan yeni teknoloji nedeniyle geleneksel aşılardan ayrışıyor. BioNTech aşısında mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanılıyor.

BioNTech'in geliştirdiği aşı, şu anda mRNA yöntemiyle geliştirilmiş ve dünya genelinde kullanım onayı alan iki farklı aşıdan biri.

ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği diğer aşı şu an Türkiye'de kullanılmıyor.

mRNA tekniği kapsamında, virüsün genetik kodunun bir bölümü alınıyor ve hücrelere nüfuz edilmesi için yağ ile kaplanıyor.

Bu sıvı, insanlara enjekte ediliyor. Böylece virüsten alınan genetik kod insan hücrelerine ulaştırılıyor.

Aşı, hücrelerin koronavirüsün hücreye girmesini sağlayan dikensi proteinin kopyasını üretmesini sağlıyor.