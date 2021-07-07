İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı

42 dakika önce

Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği Euro 2020 karşılaşmasında ağlarken görülen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı. Çocuğun ailesinin paranın UNICEF'e verilmesini istediği açıklandı.

Galler'in Newport kentinde yaşayan Joel Hughes, "İngiltere'deki herkesin korkunç olmadığını göstermek" için bağış kampanyası başlattı.

Çocuğun ailesi, bağış için açılan internet sayfasında yaptığı açıklamada paranın UNICEF'e verilmesini istedi.

Açıklamada "Kızımızın ve ailemizin selameti için, mahremiyetimizi korumak istiyoruz, ancak herkese bu müthiş desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nezaketinizin iyi işlerde kullanılacağını bilerek, kızımız cömert bağışlarınızın UNICEF'e gitmesini istiyor" denildi.