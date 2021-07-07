Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise öldürüldü
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, başkent Port-au-Prince'te bulunan evinde öldürüldü.
Suikasti duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi.
Joseph sabaha karşı Moise'nin evine giren, İngilizce ve İspanyolca konuşan yabancılardan oluşan silahlı bir grubun cinayeti işlediğini belirtti.
Moise'nin eşinin de saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Joseph, kamuoyuna panik yapmamalarını söyledi.
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