Biden: ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonu 31 Ağustos'ta sona erecek

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Biden, Amerikan askerlerinin hızla çekilmesi kararını savunarak, bu şekilde birçok hayatın kurtarıldığını ifade etti.

Biden'ın Beyaz Saray'daki konuşması, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü altındaki toprakları genişlettiği bir döneme denk geldi.

11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD Afganistan'a asker göndermişti.

Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili kararını Nisan ayında açıklamış ve çekilme tarihi olarak 11 Eylül 2021'i işaret etmişti.

'Afgan halkı karar verecek'

"Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik" diyen Biden, "Ülkelerinin geleceğine ve nasıl yönetileceğine dair kararları vermek sadece Afgan halkının hakkı ve sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

Başkan Biden, Afganistan'da iç savaşın önlenmesi için ülkedeki siyasi liderlere "bir araya gelme" çağrısı yaptı.

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Ancak Biden'ın çekilme kararı, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da Taliban'ın ilerleme kaydedeceği ve iç savaş baş göstereceğine dair eleştirilerle karşılaştı. Bu eleştirileri yöneltenlerden biri de eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton idi.

'Taliban kaçınılmaz değil'

Perşembe günü yaptığı konuşmada Biden, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin "kaçınılmaz" olmadığını, ABD'nin son 20 yılda 300 bin Afgan askerini eğitip donattığını, 75 bin savaşçıya sahip Taliban'ın bu güç karşısında tutunamayacağını ifade etti.

ABD askerleri çekildikten sonra da Amerikan elçiliği, Kabil havalimanı ve diğer önemli kamu kurumlarının güvenliğini sağlamak üzere 650 ila 1000 askerin bulundurulacağı belirtiliyor.

Biden ayrıca, tercüman, çevirmen gibi görevlerde bulunan ve ABD hükümeti ile çalışan Afganları da ABD'ye götürmek için çaba gösterdiklerini belirterek, bu amaçla 2500 özel göçmenlik vizesi düzenlendiğini kaydetti.

Biden geçen ay Afgan liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, ülkeye ABD yardımlarının devam edeceğini söylemişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'ı kontrol altında tutacağını söylüyor. Ancak Taliban'ın ilerleyişi karşısında binlerce askerin çatışmadan kaçındığı ve başka ülkelere sığındığına dair haberler gündemde.