Afganistan’da eşi tarafından suratından vurulan Shakila Zareen: 'Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak'

Dünya üzerinde kadın olmanın en güç olduğu ülke olan Afganistan'da geçen yıl 3 bin 500 kadın şiddete uğradı. Saldırıya uğrayan kadınların sayısındaki artış, ülkede giderek gerileyen güvenlik ile de ilişkilendiriliyor.