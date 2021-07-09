Afganistan’da eşi tarafından suratından vurulan Shakila Zareen: 'Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak'
Afganistan’da eşi tarafından suratından vurulan Shakila Zareen: 'Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak'
Dünya üzerinde kadın olmanın en güç olduğu ülke olan Afganistan'da geçen yıl 3 bin 500 kadın şiddete uğradı. Saldırıya uğrayan kadınların sayısındaki artış, ülkede giderek gerileyen güvenlik ile de ilişkilendiriliyor.
Kocası tarafından suratından vurulan Shakila Zareen, böyle saldırılara uğradıktan sonra hayatta kalmış az sayıda kadından biri.
22 ameliyat geçire Zareen, Afgan kadınlarının şiddete teslim olmayacağını söylüyor.
UNICEF'e göre, 2.2 milyon Afgan kız okula gitmiyor.
Ülkede kadınların elde ettiği bazı hakların, Taliban'ın yeniden güç kazandığı yeni dönemde kaybedilebileceğinden endişe ediliyor.