Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü

21 dakika önce

BBC'ye konuşan bir itfaiye yetkilisi hala çok sayıda işçiden haber alınamadığı için can kaybının artabileceğini ifade etti.

Yangın önce, altı katlı fabrikada meyve suları, erişte ve şekerlemeler üretiliyordu.

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Görgü tanıkları birçok işçinin de fabrikanın üst katlarından atlayarak yaralandıklarını söyledi.

AP'ye konuşan yetkililer çatıya çıkan merdivenlere açılan kapının asma kilitle kapalı olması nedeniyle işçilerin kaçamadıklarını ifade etti.

Hükümet bu olaydan sonra bir dizi reform yapılacağı sözünü verdi ancak muhalifler güvenlik standartlarının hala gevşek olduğunu ifade ediyor.