Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını

11 Temmuz 2021, 14:33 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, Truckee Meadows Fire & Rescue Fotoğraf altı yazısı, İtfaiyeciler yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı.

Rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı.

Arizona'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Dün Las Vegas'ta da 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havanın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği'nin iklim verilerine göre geçen ay, bölgede kayıt altına alınan en sıcak haziran oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığını artıracağı uyarısında bulunuyordu.

Konu hakkında yapılan bir araştırma, iklim değişikliği olmasaydı ABD'deki bu sıcak hava dalgasının da mümkün olamayacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar bu sıcak hava dalgasının normal şartlarda bin yılda bir görülecek türden bir dalga olduğunu modelledi.

World Weather Attribution adlı iklim ağından 27 iklim araştırmacısının yaptığı çalışmanın yazarları arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nden Dr. Friederike Otto, "Elimizdeki modellere göre atmosfere insan kaynaklı sera gazı salımı gerçekleşmeseydi, böylesi bir hava dalgası ihtimalinin milyonda bir olacağını ortaya koyuyor. Bu da istatistik açısından imkansıza denk" dedi.

Araştırmaya göre sera gazı salımları azaltılmazsa dünya 20 yılda 2 derece ısınabilir ve bu tür bin yılda bir görülebilecek olaylar 5-10 yılda bir gerçekleşebilir.

Kaynak, Getty Images

Bölgede çalışan itfaiyeciler havanın aşırı kuruması nedeniyle uçaklardan bırakılan suların yere ulaşmadan buharlaştığını aktarıyor.

Nevada'nın California sınırına yakın bir yerde yıldırım nedeniyle çıkan yangınlar da bölgedeki yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı.

Los Angeles Times gazetesi Cuma'dan Cumartesi'ye kadar büyüklüğü iki katına çıkan yangının ürettiği duman bulutlarının da yeni yıldırımlara yol açtığını aktarıyor.

Gazeteye konuşan bir yetkili havanın bu kadar sıcak ve kurak devam ettiği sürece yangınların ne zaman sonlanacağını kestiremediklerini söyledi.

Bazı bölgelerde sıcak havadan etkilenenler için klimalı soğuk hava merkezleri kuruldu.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Portland'daki Oregon Kongre Merkezi, klimalı bir soğuk hava merkezine dönüştürüldü

ABD'nin kuzey komşusu Kanada'nın da batısı aynı hava sisteminin etkisi altında.