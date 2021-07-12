İngiltere Futbol Federasyonu penaltı kaçıran futbolculara ırkçı saldırıları kınadı: 'Cezasız kalmaması için çalışacağız'

53 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Jadon Sancho ve Marcus Rashford finalde penaltı kaçırdı

EURO 2020 final maçında penaltı kaçıran İngiliz futbolculara yönelik ırkçı saldırılara tepkiler büyüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenmiş; penaltıları kaçıran İngiliz futbolcular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya sosyal medyada ırkçı saldırılar gerçekleşmişti.

Üç oyuncu da 3-2 biten maçta penaltı kaçırmış, bu yüzden sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişlerdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere'deki Futbol Federasyonu saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Marcus Rashford'un adına yapılan bir graffitiye ise zarar verildi.

Manchester şehrindeki graffiti, fotoğrafçı Daniel Cheetham'ın bir karesinden esinlenilerek sokak sanatçısı Akse tarafından yapılmıştı.

Eser, bulunduğu mahalleyi canlandırmak amacıyla kurulan bir kamu projesi olan Withington Walls kapsamında hayata geçirilmişti.

Manchester United oyuncusu Rashford'un çocukların yetersiz beslenmesine karşı gerçekleştirdiği emeği takdir etmek için yapılan eserde futbolcunun annesinin, "Mücadelenin amacına hizmet etmekte büyük bir rol edineceğini bildiğin için gurur duy" sözlerine yer verilmişti.

Withington Walls'un kurucularından Ed Wellard, sabah uyandığında esere zarar verildiğini haberini aldığını, sanatçının eseri en kısa zaman düzeltmesi için çabaladıklarını belirtti.

Londra Emniyeti, saldırıları araştırdıklarını ve bu davranışlara hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Johnson ırkçı saldırıları 'korkunç' olarak nitelendirerek, "İngiltere takımı bir kahraman olarak övülmeyi hak ediyor, sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmayı değil. Bu korkunç tacizi gerçekleştirenler kendilerinden utanmalı" dedi.

İngiltere oyuncuları maçtan önce ırkçılığa ve ırk eşitsizliğine karşı diz çökerek bir eylem gerçekleştirmişti.

'Sorumlulara en ağır cezalar verilmeli'

Futbol Federasyonu, üç oyuncusuna karşı gerçekleştirilen online ırkçılıktan ötürü 'dehşete düştüğünü' belirtti.

Kurum yaptığı açıklamasında, "Böylesine iğrenç bir davranışın arkasında kim varsa takımda iyi karşılanmayacağını belirtmekte daha açık olamazdık. Bu durumdan etkilenen bütün oyuncuları desteklemek için elimizden geleni yapacağız, sorumluların ise en ağır cezaları alması için çalışacağız" dedi.

Futbol Birliği, ırkçılığı engellemek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini, ancak bunun için hükümetin de yasal düzenlemeleri çıkarmakta hızlı davranması gerektiğini aktardı.

Aynı zamanda sosyal medya şirketlerinin bu davranışları gerçekleştirenleri yasaklamak gibi birtakım sorumlulukları üstlenmesi gerektiği de vurgulandı.

Marcus Rashford, Mayıs ayında da UEFA Avrupa Ligi finalinde futbolcusu olduğu Manchester United'ın yenilgisinin ardından sosyal medyada uğradığı ırkçı saldırıları dile getirmişti.

Jadon Sancho ise geçen yıl ABD'de George Floyd bir polis memuru tarafından öldürüldükten sonra ırkçılığı protesto eden yıldızlar arasındaydı.