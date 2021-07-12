Hollanda'da vaka sayıları günlük 10 bini geçti, Başbakan Rutte erken gevşeme için halktan özür diledi

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Başbakan Rutte, "Mümkün olabileceğini düşündüğümüz şeyler uygulamada yanlış çıktı. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz" dedi.