Kardinal kılığında dolandırıcılık yapan çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı

Övgü Pınar

Roma

14 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İtalya'da kardinal kılığına girerek iş insanlarını 1.7 milyon Euro dolandıran bir çete, rahip kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

Başkent Roma'da yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlamalarıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey dini rütbesi olan kardinallere ya da rahiplere özel cübbelerden giyerek ve kendilerini "Vatikan'ın aracısı" olarak tanıtarak iş insanlarını dolandırdığı belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre çete, ekonomik açıdan zor durumdaki iş insanlarına Vatikan bankasından avantajlı krediler kullandırma vaadinde bulunuyordu. Çete üyeleri, inandırıcı olabilmek için Vatikan'a yakın mekanlarda ve Katolik Kilisesi'nin üniversitesi Gregoriana'da randevu veriyordu.

Vatikan bankasından uygun koşullarda kredi vaadiyle nakit olarak bir miktar kapora talep eden çete, bu nakit parayı aldıktan sonra ise kayıplara karışıyordu.

Çetenin bu yolla 2017'den beri en az 20 kişiyi toplamda 1.7 milyon Euro dolandırdığı belirtiliyor.

Soruşturma, 2017 yılında 20 bin ve 75 bin Euro dolandırılan iki otel işletmecisinin şikayeti üzerine başlatıldı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, yapılan telefon dinlemelerinden birinde grubun lideri Lucio Cesaroni'nin "Polis beni nasıl tutuklayabilir ki, dokunulmazlığım var" diyerek güldüğü duyuldu.

58-75 yaşları arasındaki 5 çete üyesinin planlarını, Roma'nın kenar mahallelerinden Centocelle'de bir barda buluşarak yaptıkları belirlendi.