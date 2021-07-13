Delta varyantı ve 3. dalgaya karşı uzmanlardan uyarı: 'İngiltere'de önlemlerin kaldırılması 100 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilir'

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İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin 19 Temmuz'da kaldırılacak olması, uzmanların dikkatli olunması çağrılarına yol açtı. İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Imperial College London, önlemlerin bir anda kaldırılması yerine sosyalleşmenin yavaş yavaş sağlanması ile hastalığın bir sonraki zirvesinin geciktirilebileceğini açıkladı.

Imperial College London'ın yaptığı araştırmaya göre açılmanın yavaş yapılması halinde üçüncü dalganın büyümesinin önüne geçilebilir.

Koronavirüs salgınını inceleyen ve bu konuda hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu Imperial College COVID-19 Response Team, üçüncü dalganın büyüklüğünün, aşıların delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, aşının yaygınlığı gibi etmenlere bağlı olacağını aktardı.

Üç senaryo üzerinde çalışan kurum, 19 Temmuz'da sınırlamaların hızla kaldırılması durumunda ölümlerin 9.400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğini aktardı.

Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması halinde ise hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısının daha az olacağı belirtildi.

'Maske takmak ve evden çalışmak belirleyici olacak'

Araştırmada önümüzdeki iki ay hakkında tahmin yapmanın zor olduğu, bu rakamların sadece bir projeksiyon olduğu vurgulandı.

Imperial College London'da epidemiyoloji ve veri modelleme uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, insanların önlem almaya devam etmesi halinde üçüncü dalganın daha küçük olacağını, ancak zorunlu önlemlerin kaldırılması durumunda üçüncü dalganın büyük olmasının önüne geçilemeyeceğini aktardı.

Bunun hastaneye yatış ve ölüm rakamlarına nasıl yansıyacağının tahmin edilmesinin ise zor olduğunu belirtti.

Uzmanlar, insanların maske takmaya ve evden çalışmaya devam etmeleri halinde üçüncü dalganın gücünün azalacağının da altını çizdi.

Üniversitesinin Kamu Sağlığı bölümünden Dr. Marc Baguelin, insanların önlem almaya devam etmesinin dalganın büyüklüğünde önemli bir rol oynayacağını aktardı.

İngiltere'de hükümet, Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinde son aşamaya 19 Temmuz'da geçileceğini dün açıkladı.

Böylece sosyal temasta neredeyse tüm yasal kısıtlamalar kalkmış olacak.