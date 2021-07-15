Amsterdam'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci Peter R de Vries hayatını kaybetti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

11 dakika önce

Kaynak, AFP

Amsterdam'da geçen hafta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 1 haftadan beri yoğun bakımda tedavi gören Hollandalı araştırmacı gazeteci Peter R de Viries, hayatını kaybetti.

De Vries'in yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Peter sonuna kadar savaştı ancak savaşı kazanamadı. Acımız çok büyük, Onunla gurur duyuyoruz" dendi.

De Vries'in inandığı değerler uğruna mücadele ettiğini vurgulayan yakınları, ünlü gazetecinin, "diz çökerek özgür olmanın mümkün olmayacağına inandığını" belirtti.

Suç örgütleri ile ilgili konularda uzmanlaşan ve Hollanda'nın en tanınmış güvenlik ve yargı muhabirlerinden biri olan 64 yaşındaki Peter R de Vries, 6 Temmuz Salı akşamı Amsterdam'da silahlı saldırıya uğramıştı.

Katıldığı bir televizyon programından çıkışta, yakın mesafeden başına 5 el ateş edilen gazeteci, ağır şekilde yaralanmıştı. Uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren de Vries, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı.

De Vries'in vurulması olayıyla ilgili olarak 21 yaşındaki rap şarkıcısı Delano G. ile 35 yaşındaki Polonya uyruklu Kamil E. gözaltına alındı. Gözaltı süreleri 2 hafta uzatılan zanlıların sorgusu sürüyor.

Hollanda medyasına göre, organize suç örgütü lideri Ridouan Taghi'ye bağlı bir suçlunun kuzeni olan Delano G., 150 bin euro karşılığında de Vries'e silahlı saldırıda bulundu.

Polonyalı zanlı da, Delano G.'nin olay yerinden kaçmasına yardımcı oldu.

Hollanda'nın en büyük organize suç örgütü soruşturması olan 17 sanıklı "Morengo davasının" kilit tanığı Nabil B.'nin gizli danışmanlığını yürüten de Vries, davanın bir numaralı sanığı olan uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde olduğunuş açıklamıştı.