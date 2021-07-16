Biden-Merkel görüşmesi: 'Kuzey Akım 2 projesinde fikir ayrılıkları sürüyor'

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ABD'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki lider Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde fikir ayrılıklarının sürdüğünü kabul etse de, Rusya'nın "agresif eylemlerine" karşı birlikte oldukları mesajını verdiler.

Liderler Moskova'nın "enerjiyi silah olarak kullanmaması" üzerinde hemfikir olduklarının altını çizdi.

Basın toplantısında "İyi dostlar bazen farklı düşünebilir" diyen Biden, ABD'nin 11 milyar dolar değerindeki Kuzey Akım 2 boru hattı projesi konusunda uzun süredir var olan kaygılarını Merkel'e ilettiğini belirtti.

Merkel de, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın Kuzey Akım 2 hattı konusunda ABD'den farklı görüşlere sahip olduğunu söyledi ancak Berlin'in Ukrayna'yı transit ülke olarak gördüğünü belirtti.

Almanya Başbakanı, Rusya'nın enerji sevkiyatı konusunda Ukrayna'ya yönelik taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Avrupa'nın yaptırımlarıyla karşılaşabileceğinin altını çizdi.

İki lider bunun yanında "Çin'in anti-demokratik eylemlerine" karşı da birlikte oldukları mesajını verdi.

Kuzey Akım 2 projesi nedir?

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor.

ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyor.

ABD projenin Rusya'nın Avrupa enerji piyasası üzerindeki kontrolünü artırması ve ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışını olumsuz etkilemesinden kaygılanıyor.

Biden yönetimi projenin yüklenici firması Nord Stream 2 AG ve CEO'sunun yaptırım kapsamına alınabilecek faaliyetlerde bulunduğu sonucuna ulaşmış, ancak Almanya ile önceki başkan Donald Trump döneminde yıpranan ilişkileri yeniden güçlendirmek amacıyla, yaptırımları henüz devreye sokmamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada projenin ilk ayağının tamamlandığını ve boru hattının bütününün bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Reuters boru hattının yüzde 98'inin tamamlandığını yazdı.