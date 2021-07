Grace'in izinde: Cinayet, DNA teknolojisi ve dijital soyağacı siteleri

bir saat önce

'Shawna'

Rob "Çoğunlukla her şeyin hedefi ben oluyordum" diye hatırlıyor "Ta ki bizi onun yanından aldıkları olaya kadar. O her şeyin üzerinde ve ötesinde bir şeydi."

'Grace'

Eski dosyalar, DNA ve Altın Eyalet Canisi

Grace'i bulmak

Telefon çaldı

Etik sorular

Hücrenin İçi: Adlı Tıpta DNA'nın Karanlık Yanı (Inside the Cell: The Dark Side of Forensic DNA) kitabının yazarı Erin Murphy "İnsanların gönüllü olarak verdiği kişisel bilgilerinin toplandığı veri tabanlarında araştırma yapmaktan söz etmiyoruz. Veri tabanında, bir kişiyle akraba olduklarından haberdar bile olmayan binlerce insanı bulmak için araştırma yapmaktan söz ediyoruz" diyor.