Güney Afrika'daki olaylarda yağmanın maliyeti 1 milyar dolara ulaştı

51 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Birçok kentte ambarlar ve dükkanlar yağmalandı.

Güney Afrika'da bir haftayı geride bırakan yağma ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 200'ü aşmış durumda. Ülkenin en zengin eyaletleri arasında olan KwaZulu-Natal'daki yağmanın maddi karşılığının 1 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, son 30 yılın en büyük şiddet olaylarının önceden planlanarak uygulamaya koyulduğunu savundu.

Ramaphosa, olayların demokrasiye saldırı olarak değerlendirdi.

Eylemler, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasından iki gün sonra, 9 Temmuz'da başladı.

Olaylardaki ölü sayısı son iki günde 100 kişi artarak, 212'ye ulaştı.

Tedarik zincirinin yağma sonucu aksaması dolayısıyla polisiye önlemler. artırıldı.

Süpermarketlere, ürün taşıyan tırlara koruma verildi.

KwaZulu-Natal eyaletinde yağmalanan işyeri ve depo sayısının en az 800 olduğu belirtiliyor.

Güney Afrika polisi, plastik mermi ile yağmacıları depolardan uzaklaştırmaya çalışıyor.

KwaZulu-Natal eyaletini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ramaphosa, "Bu isyanın ve yağmanın kışkırtma sonucu çıktığı çok açık. Bunun arkasında planlayan ve koordine eden kişiler var" dedi.

Taraftarlarına seslenen Ramaphosa, azmettiricilerin kimliklerinin belirlendiğini de söyledi ve "Peşlerindeyiz" şeklinde konuştu.

Olayların merkezi olan KwaZulu-Natal eyaleti, tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nun seçim bölgesiydi.

Eyalette, su kuyrukları oluşmuş durumda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabilmek için erken saatte sıraya giriliyor.

BBC'ye konuşan bazı kişiler, bebek bezi ve süt konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatıyor.

Polise destek vermek için ordu güçleri de ana arterlerde görev yapmaya başladı.

Olaylarda şu ana dek 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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İsyanı ne başlattı?

Eylemler, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasından iki gün sonra, 9 Temmuz'da başladı. Zuma, 2009-2018 arasında ülkenin liderliğini sürdürdü. Zuma'nın eskiden liderlik ettiği Afrika Ulusal Kongresi (ANC), sosyal demokrat bir parti olarak 1994'ten bu yana iktidarda.

Zuma; yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan yargılanıyor.

Son olarak mahkemeye itaatsizlik nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı ve nihayetinde teslim oldu.

79 yaşındaki siyasetçinin serbest kalmasını talep eden destekçileri hapis cezasına tepki olarak eyleme geçti. Zuma'nın memleketi olan KwaZulu-Nata merkezli olarak yol kapatma eylemleri başladı.