'Hollywood katili' lakaplı Michael Gargiulo, ölüm cezasına çarptırıldı

7 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Michael Gargiulo suçsuz olduğunu iddia ediyor

ABD medyasında "Hollywood katili" olarak anılan Michael Gargiulo, 2 genç kadını öldürmek suçundan ölüm cezasına mahkum edildi.

Gargiulo'ya verilen cezayı kurban yakınları gözyaşlarıyla karşıladı.

California eyaletindeki cinayetler, kurban kadınlardan birinin ünlü aktör Ashton Kutcher ile randevuya hazırlanırken öldürülmesi nedeniyle de uluslararası kamyonun da dikkatini çekmişti.

Kutcheri ile yemeğe çıkmaya hazırlanan 22 yaşındaki Ashley Ellerin, 2001 yılında evinde bıçaklanacak öldürüldü.

32 yaşındaki Marina Bruno ise yine aynı şekilde 2005 yılında kendi evinde öldürüldü.

Michael Gargiulo, üç yıl sonra, Michelle Murphy isimli bir kadını daha aynı şekilde öldürmek istedi ancak Murphy bıçaklanmasına karşın, katil adamla mücadele etmeyi başardı.

Polis üçüncü cinayet girişimi sırasında olay yerinde bıraktığı DNA üzerinden Michael Gargiulo'yu ele geçirdi.

Yakalanan Gargiulo, 10 yıldan uzun bir süredir cezaevinde kalıyordu ve yapılan son duruşma ölüm cezasına ilişkindi.

Cuma günü yapılan karar duruşmasında, olay sırasında 26 yaşında olan Michelle Murphy konuştu ve "10 yıl sonra bile gece evde tek olmaktan dehşete düştüğünü" söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Gargiulo, Illinois eyaletinde 1993 yılında işlenen bir cinayetin de baş şüphelisi olarak duruşmaya çıkacak.

Duruşmada Ashton Kutcher da ifade verdi

Ünlü Amerikalı aktör Ashton Kutcher, duruşmada verdiği ifadede, olay gecesi Ellerin'in kapısını çaldığını anlattı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ashton Kutcher

Kapının açılmaması üzerine pencereden baktığını ve yerde gördüğü izleri şarap lekesine benzettiğini söyledi.

Ellerin'in cesedi ertesi gün, 47 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu.

43 yaşındaki Kutcher, Ellerin'in öldürüldüğünü öğrendiğinde büyük şok yaşadığını da anlattı.

Bugün 45 yaşında olan katilin sonraki kurbanı olan Marina Bruno dört çocuk annesiydi.

Savcı, Bruno'nun uykusunda saldırıya uğradığını ve "tam anlamıyla kasaplığa" kurban gittiğini söyledi.

Michael Gargiulo'nun elinden kurtulan Michelle Murphy, savcının en önemli tanığı konumundaydı.

Ölüm cezasına çarptırılmasına karşın Michael Gargiulo'nun infazı ile ilgili bir belirsizlik var.