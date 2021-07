Cannes Film Festivali: Fransız Titane filmi Altın Palmiye'yi kazandı

40 dakika önce

Sharon Stone ve Tilda Swinton gibi bazı Hollywood yıldızlarının katıldığı törende, en prestijli ikinci ödül olan Grand Prix, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin A Hero (Bir Kahraman) filmi ile Juho Kuosmanen'in Compartment No 6 (6 Numaralı Kompartman) arasında paylaşıldı. .

Norveçli aktris Renate Reinsve, The Worst Person in the World (Dünyanın En Kötü İnsanı) filimndeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken Caleb Landry Jones da, Avustralya'da 1996'daki bir kalabalığa ateş açma olayını anlatan Nitram'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Australia.