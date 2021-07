Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor

26 dakika önce

Veri sızması sonucu başlayan araştırma, The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'in de aralarında olduğu bir grup medya kuruluşu tarafından gerçekleştirildi ve haberleştirildi.

Araştırmaya katılan medya kuruluşlarından The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, küresel olarak hedef alınan gazeteciler arasında, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimler de yer alıyor.