ABD: Kıbrıs'ta iki bağımsız devletli çözümü reddediyoruz, Biden S-400 yaptırımlarını sürdürmekte kararlı

21 Temmuz 2021, 20:55 +03 Güncelleme 28 dakika önce

Kaynak, Reuters

ABD'nin Siyasi İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgili son dönemde gündeme getirdiği iki bağımsız devletli çözümü kabul etmediklerini belirterek, Başkan Joe Biden'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasıyla ilgili getirilen yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Nuland, bugün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde "ABD'nin Türkiye Politikası" başlıklı bir oturuma katıldı.

Nuland, oturumda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'a yalnızca iki toplum ve iki bölgeye dayalı, Kıbrıslıların önderlik ettiği bir sürecin barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türklerinin "egemen devlete" dayalı yeni çözüm teklifini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar yürütülen uluslararası müzakereler, adanın Rum ve Türklerin oluşturduğu federal yapılara dayanan tek bir devlet altında birleştirilmesi temeline dayanıyordu.

Kuzey Kıbrıs'ın egemen bir devlet statüsünün tanınması yaklaşımı ve Türkiye'nin de bunu desteklemesi, her iki taraf için de sorunun çözümüne yönelik önemli bir tavır değişikliğine işaret ediyor.

Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan kapalı Maraş bölgesini bir bölümünün daha "mülkiyet haklarına" saygı gösterilerek açılacağı yönündeki açıklamasına ABD'den bir tepki daha geldi.

Nuland, Maraş'ın bir bölümünün daha açılmasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs ve Türkiye yönetimlerinden yapılan açıklamaları kınadı.

S-400 yaptırımlarına destek

Nuland, aynı konuşmasında Başkan Biden'ın Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nuland, Türkiye'nin Rusya'dan başka silah sistemleri de satın alması durumunda yeni yaptırımların uygulanacağını da vurguladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasına karar vermişti.