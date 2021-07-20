Premier Lig futbolcusu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı, sorgusu sonrası şartlı tahliye edildi
İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan bir futbolcu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.
Yasal nedenlerle adı açıklanmayan 31 yaşındaki futbolcu, Cuma günü Manchester Polisi tarafından gözaltına alınıp sorgulandı.
Oyuncunun top koşturduğu kulüp yazılı açıklamada, söz konusu futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtilirken "yetkili makamların soruşturmalarına destek olmaya devam edildiği ve başka bir açıklama yapılmayacağı" vurgulandı.
Soruşturma devam ederken, futbolcunun şartlı tahliye edildiği bildirildi.