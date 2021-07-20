Oliver Daemen: 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci, 'dünyanın gelmiş geçmiş en genç astronotu' ünvanını aldı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

19 dakika önce

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay yolculuğuna eşlik eden 3 kişiden biri olan 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Oliver Daemen, "dünyanın gelmiş geçmiş en genç astronotu" ünvanını elde etti.

Uzay yolculuğuna katılan 82 yaşındaki Wally Funk da, 'gelmiş geçmiş en yaşlı astronot' oldu.

Hollanda'nın Tilburg kentine bağlı Oisterwijk kasabasında yaşayan Daemen, geçen yıl Tilburg'daki Odulphus lisesinden mezun oldu.

Eylül ayından itibaren Utrecht Üniversitesi'nde fizik öğrenimine hazırlanan Oliver Daemen, Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşu için aday olan isimlerden biriydi.

Bezoz, kardeşi Mark ve 82 yaşındaki Wally Funk'un yer aldığı yolculukta, 4. koltuk için 28 milyon dolar ödeyen ve adının gizli tutulmasını isteyen bir kişi, son anda katılamadı.

Daha sonraki bir uzay uçuşuna eşlik etmek isteyen gizli yolcunun gelmemesi, Hollandalı 18 yaşındaki öğrenciye, hayallerinin yolculuğunu yapma olanağını sağladı.

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Çünkü, Daemen'in yatırımcı olan babası, Oliver ile birlikte Blue Origin'in ilk ödeme yapan müşterisiydi.

Bu nedenle, Jeff Bezos'un ilk uzay yolculuğuna, "ilk ödeme yapan yolcu" sıfatıyla, 4. kişi olarak Oliver Daemen çağrıldı. Böylece 18 yaşındaki öğrenci, uzaya giden gelmiş geçmiş en genç insan ünvanını elde etti.

Kaynak, Blue Origin Fotoğraf altı yazısı, Soldan sağa: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen, Wally Funk

Oliver ve babasının, Blue Origin'in ilk yolculuğu için ne kadar para ödedikleri açıklanmadı.

Yatırımcı olan babası da uçuş için bir teklifte bulunmuştu. Hollanda basınına göre, varlıklı bir ailenin çocuğu olan Oliver için, Bezos'un şirketine muhtemelen "en az 6 sıfırlı" bir meblağ ödendi.

Daemen'in, 10 dakikadan biraz fazla süren uçuş sonrası ilk sözleri, "Çok teşekkür ederim, bu harikaydı" oldu.

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Oliver Daemen, "uçuşu yaşamı değiştiren bir deneyim olarak" tanımladı. Uçuşun her saniyesinin tarif edilemez derecede yoğun geçtiğini belirten Hollandalı öğrenci, dünyaya dönüşünde duygularını şöyle dile getirdi:

"G - kuvvetlerinin güçlü etkisi, atmosferden ayrıldığınız destansı an, dünyanın uzaydan görünümü unutulmazdı. Yere geri döndüğünüzde, gezegenimizin uçsuz bucaksız galakside ne kadar savunmasız olduğunu anlıyorsunuz. Dünyaya karşı son derece dikkatli olmamız gerektiğini şimdi her zamankinden daha fazla anlıyorum. Buna yoğun bir şekilde katkıda bulunmak istiyorum."