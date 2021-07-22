Galatasaray'ın 5-1'lik PSV mağlubiyeti Hollanda basınında: 'Tur garantilendi'

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

24 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Eran Zahavi, Noni Madueke ve İbrahim Sangare, PSV'nin ilk golü sonrası böyle sevinmişti.

PSV'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 5 - 1 yenerek, ikinci maç için büyük bir avantaj elde etmesi, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Hollanda basınına göre, Eindhoven ekibi, 'Galatasaray'dan korkacak bir şeyi olmadığını gösterdi ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk adımı attı'.

Gazetelerde PSV'nin, Şampiyonlar Ligi'nde "hat trick" yapan dördüncü oyuncusu olan İsrailli futbolcu Eran Zahavi'nin, üç gol ve bir asistlik performansı öne çıkarıldı.

Ayrıca Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in yaşadığı hayal kırıklığı da medyada en fazla öne çıkan konular arasındaydı.

Çarşamba akşamı Eindhoven'daki Philips Arena Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, hem Hollanda medyasında hem de PSV de tedirgin bir bekleyiş vardı.

Hollanda medyasına göre Galatasaray, PSV maçı öncesi oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Galatasaray'da üç hafta öncesine kadar seçim süreci yaşanıyordu. Takımda teknik direktör tartışmaları, iki futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması gibi sorunlar da vardı.

Kaynak, EPA

Hollanda basını tüm sorunlara rağmen Galatasaray'ın yine de zorlu bir rakip olduğunu, Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türkiye kökenli futbolseverin de stadyumda yerini almasının, Galatasaray için büyük avantaj olduğunu yazıyordu.

Ancak maçın daha başında, Galatasaray'ın "en büyük silahı" olarak görülen kaleci Muslera'nın hata ve Eran Zahavi'nin ikinci dakikada attığı gol, sarı - kırmızılı ekibin hem moralini hem de planlarını bozdu.

'PSV Galatasaray'dan korkacak bir şeyi olmadığını gösterdi'

Algemeen Dagblad (AD) gazetesine göre, "Mükemmel oynayan PSV, Galatasaray'dan korkacak hiçbir şeyi olmadığını" ortaya koydu.

Hollanda basınının ortak görüşü, 5 - 1'lik galibiyetle, PSV'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna çıkmayı neredeyse garantilemesi oldu.

Voetbal International dergisine göre, üç gol atarak 'Zincirlerinden boşanan Zahavi, PSV'nin Şampiyonlar Ligi rüyasını başlattı'.

Zahavi, Ruud van Nistelrooy, Romário ve Juul Ellerman'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde PSV formasıyla bir maçta üç gol birden atan dördünücü futbolcu oldu.

Hollanda'nın etkili gazetelerinden De Telegraaf da, "Eran Zahavi'nin Galatasaray karşısındaki gala gösterisiyle, PSV Şampiyonlar Ligi'ne ilk adımı attı" başlığıyla verdiği haberde, Eindhoven ekibinin, sezona "rüya gibi başladığını" vurguladı.

De Telegraaf ve diğer medya kuruluşları, Zahavi'nin maçtan sonra yaptığı, "Mükemmele yakın bir akşamdı. Gol yemeseydik mükemmel olacaktı" açıklamasına da geniş yer verdi.

İstanbul'daki maçın zorlu geçeceğini belirten İsrailli oyuncu, kazanılan galibiyeti, büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

'Turu geçememeleri çılgınlık olur'

Hollanda Televizyonu (NOS) da, 5 - 1'lik galibiyet sonrası PSV'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna kalamamasının, "çılgınlık olacağını" vurguladı.

PSV Teknik Direktörü Roger Schimdt de, 5-1'lik galibiyet ve yeni kurallar gereği artık Galatasaray'ın deplasman golü avantajı bulunmamasına rağmen temkinli konuştu.

Alman teknik adam, "Bir Türk takımını asla küçümsememeliyiz. Bu akşam ev sahibi avantajımız vardı ve herkes taraftarlarımızın ne kadar harika olduğunu gördü. Önümüzdeki hafta İstanbul'da da [Galatasaray için] aynısını bekliyoruz. Bu akşamın tadını çıkarmalı ve ikinci maç için hazırlanmalıyız" dedi.

Philips Arena'da uzun süre sonra ilk kez seyircili oynanan karşılaşmaya, UEFA tarafından Covid önlemleri kapsamında sadece ev sahibi takımın taraftarlarının alınmasına izin verildi.

Kaynak, EPA

Wesley Sneijder: Şok oldum

Yayıncı kuruluş RTL7'de maç öncesi yorum yapan Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, uzun süre formasını giydiği takımdan umutluydu. Ancak 5 - 1'lik yenilgi, Sneijder'i şaşırttı.

Tepkisini, "Şok oldum" sözleriyle dile getiren Hollandalı yıldız, "Bu Galatasaray'a yakışmıyor. Gerçekten bazı takviyeler gerekiyor, çünkü takım yeterince iyi değil" diye konuştu.

'PSV, Galatasaray'ı kıyma makinesinden geçirdi'

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT Spor Servisi de, maça ilişkin gelişmeleri, "PSV, Galatasaray'ı Şampiyonalar Ligi ön eleme turunda kıyma makinesinden geçirdi" başlığıyla duyurdu.