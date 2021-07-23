Tokyo 2020: Annesini Covid-19'dan kaybeden Afgan mülteci sporcu Abdullah'ın hikayesi
Tokyo 2020: Annesini Covid-19'dan kaybeden Afgan mülteci sporcu Abdullah'ın hikayesi
Abdullah Sıddıkı, Afganistan'daki savaş ve şiddet ortamından kaçarak Belçika'ya giden bir mülteci.
Çok küçük yaşlarda başladığı taekwondodan hiç kopmayan 24 yaşındaki Abdullah, Belçika'da mülteci kampında yaşarken dahi Olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ettiğini anlatıyor.
Annesini Covid-19 nedeniyle kaybeden Abdullah, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Mülteciler takımının 29 sporcusundan birisi olmayı başardı.
Artık hem kendisinin hem de annesinin hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceğini ifade ediyor.
Haber: Elaine Jung
Görsel efektler: Jilla Dastmalchi
Kamera: Maarten Lernout