Narko kültürü ve kadınlar: Meksika'nın uyuşturucu başkentinde seks karşılığı estetik ameliyat

Linda Pressly

BBC News, Culiacan

16 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Estetik ameliyatlar Sinaloa'daki uyuşturucu çeteleri ve kadınlarla ilişkilerinin etkisiyle iyice arttı

Meksika'nın batısındaki Sinaloa eyaleti ülkenin en güçlü ve en kanlı uyuşturucu kartelinin de merkezi.

Uyuşturucunun sağladığı inanılmaz miktarlardaki para çete mensuplarıyla ya da 'narkolar' ile genç kadınlar arasındaki ilişkilere damgasını vururken, aynı zamanda bölgede benzeri görülmemiş bir estetik cerrahi saplantısı yarattı.

Doktor Rafaela Martinez Terrazas'ın Culiacan'daki kliniğindeki masasında, estetik ameliyat olmak isteyen kadınların başvuruları formlarından oluşan bir yığın duruyor. Çoğu artık narko-estetik diye anılmaya başlayan türden operasyonlar geçirmek istiyor.

Dr Martinez "Daha ince bir bel, daha geniş kalçalar... Göğüs ise, genellikle büyük göğüsler" diye sayıyor.

Meksika'da hiper-feminen, abartılı çizgilere sahip kadınlara, özellikle de gösterişli, marka şeyler kullanmaya meraklı ve hele de 'narko' sevgilisi olan biriyse, "la buchona" deniyor.

Doktor Martinez "Hastalarımın ortalama yaşı 30 ile 40 arasında. Ama sıklıkla çok daha küçük yaşta kadınlar, hatta 18 yaşın altındakiler geliyor" diyor.

"Kimin vücudu en güzel, kimin beli en ince diye birbirleriyle yarışıyorlar."

Kadınlar ve genç kızlar kliniğe anneleri ya da arkadaşlarıyla gelebiliyor. Bazıları da bir erkekle ya da yalnız geliyor.

Ameliyata 30'dan fazla kadın gönderen adam

Doktor Martinez "Genellikle ameliyatın parasını ödeyen erkek arkadaşıyla geliyor. Ayrıca beni arayıp 'Hey doktor, sana ameliyat için bir kız göndereceğim' diyen bir çok adam da oluyor. Bir keresinde biri arayıp, 'Benim kızlardan biri seni görmeye geliyor. Bak doktor ben neyi sevdiğimi biliyorum. Onun söylediklerini boşver parayı ben ödüyorum' diyen bile oldu" diyor.

"Ona kadın ne istiyorsa onu yapacağımı söyledim çünkü ameliyat masasına yatan hasta kimse kararları da o verir."

Bu adam Rafaela Martinez'in kliniğine ameliyat olmaya belki 30 kadın göndermiş.

Her biri yaklaşık 6 bin 500 dolara mal olan vücut şekillendirme ameliyatları ucuz sayılmaz.

Doktor ödemelerin genellikle nakit olarak yapıldığını söylüyor.

"Tabi bu durumlarda para uyuşturucu kaçakçılığından geliyor. Başta 'Bu doğru değil' diye düşünüyordum. Şimdi de fikrim değişmiş değil ama artık ameliyattan önce bu konuda çok düşünmüyorum. Çünkü Sinaloa'da bütün ekonomi, restoranlar, barlar, hastaneler, her şey uyuşturucu parasına bağlı."

Martinez ameliyat paraları sevgilileri tarafından ödenen kadınlara danışmanlık da yapmaya çalışıyor.

"Hastaya, adamın istediği değişiklikleri onun da isteyip istemediğini soruyorum. Bazen 'Ne isterse o tamamdır' diye cevap veriyorlar. Onlara bir süre sonra adamla sevgili olmayabileceklerini ama vücutlarının bir ömür onlarla kalacağını anlatıyorum. Bunun için, adamın değil kendilerinin tercih ettiği şeyleri seçmelerini söylüyorum."

Doktor, muayene odasında erkeklerle kadınlar arasındaki yarı resmi ve genellikle geçici ilişkilerin etkisini hissediyor. Bunlar Sinaloa'da uyuşturucu kaçakçılığının şekillendirdiği ya da kimilerine göre zarar verdiği kişisel ilişkiler.

Bazı durumlarda kadın "Ameliyatı ödersen 6 ay seninim" diyebiliyor.

Buchona nedir?

Kaynak, Getty Images

Kelimenin nereden türetildiği konusunda farklı görüşler var. Ama ameliyatla abartılan kum saati benzeri vücutlu, gösterişli giysiler ve pahalı takılar kullanan kadınlar için kullanılıyor.

Narkolar buchona tarzı kadınları beğeniyor ama bir çok kadın da uyuşturucu çeteleriyle ilişkili oldukları için değil moda olduğu için bu tarzı seçiyor.

Kim Kardashian tarzı da zaman zaman buchona diye niteleniyor.

Pedro (gerçek ismi değil) 30'lu yaşlarında güçlü kuvvetli, adaleli biri ve kimliğini gizli tutmak istiyor. Kendisini, "kişisel eğitmen" diye tanımlıyor ve Sinaloa'nın uyuşturucu çevreleriyle ilişkileri var.

"Bir narko için yanında güzel bir kadın olması çok önemli bir şey. Bu bir tür her narkonun ayrılmaz özelliği gibi" diyor.

"Erkekler, kadınlar için birbiriyle rekabet ediyor. Evlendiğin kadın evde çocuklarına bakan kişi oluyor, diğer kadınlar ise yarışta kazanılan ödüller gibi."

Ve aslında çok daha basit bir faktör daha var.

Pedro "Erkekler şehvet uyandırdığı için de büyük kalça ve baldırlar, ya da göğüsler istiyor. Her şeyden çok, cinsel arzu nedeniyle" diyor.

Pedro da iki kadının estetik ameliyatını ödemiş.

"Belki tanıdığınız biri size söylüyor. 'Arkadaşım, göğüslerini ya da kalçalarını yaptırmak, burnunu düzelttirmek istiyor. Sponsora ihtiyacı var' diyorlar. Eğer erkek kadını beğeniyorsa ona sponsorluk ya da hamilik yapıyor" diye anlatıyor.

Böylece bir anlaşmaya varılıyor.

"Kadın bu durumda 'Ameliyatı ödersen vücudum altı ay senin' diyebiliyor."

Ve bu gayri resmi sözleşmeler sadece ameliyat için yapılmıyor.

"Genellikle kadın varlıklı birinin kızı değilse, kendisine bakacak bir sevgili arıyor. Dolayısıyla mesela araba, ev, para ya da lüks eşyalar konusunda anlaşma yapılabiliyor."

Bir narko eşi

Emma Coronel Aispuro, Sinaloa kartelinin dünyaya nam salan eski reisi Joaquin "El Chapo" Guzman'ın karısı. Haziran ayında ABD'de Washington DC'de uyuşturucu ticaretine katılmak ve diğer bazı iddialarla yargılandığı mahkemede suçlu olduğunu kabul etti. Guzman ile 2007 yılında daha ergen yaştayken, Meksika'da Durango'da yapılan bir güzellik yarışması sırasında karşılaştığı ve o gün evlenme teklifini kabul ettiği söyleniyor.

Yoksulluğun kol gezdiği Sinaloa'da yaşamak, çok sayıda silahlı çetenin de faaliyet alanı olması nedeniyle çok tehlikeli ve bir "Koruyucu baba" figürü bir kadına sadece konfor değil can güvenliği ve koruma da sağlayabilir.

İşte Carmen de (gerçek adı değil) bir narko ile anlaştığında böyle bir şey arıyordu. Sinaloa'nın en büyük kenti Culiacan'da yaşıyor ama yoksul, kırsal bir mahalleden geliyordu ve çocukluğunda aç kaldığı çok olmuştu.

"Ailemin yoksulluk yüzünden bana veremediği hayatı istiyordum. Onun için 16 yaşına geldiğimde anneme yalnız yaşayacağımı söyledim. Büyük annemin 'Ama sen daha çocuksun. Ne yapacaksın?' dediğini hatırlıyorum. Ona 'Elim ayağım var, aklım var. Çalışabilirim' demiştim."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Culiacan'da, uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada arkadaşlarını kaybeden polis memurunu eşi teselli etmeye çalışırken.

Carmen böylece ailesinden ayrılıp Culiacan'a yerleşiyor ve organize suça ilişkili ailelerden biriyle kalmaya başladı. Fakat burada cinsel saldırıya uğradı. Bu olayı karşılaştığı bir adama anlatmayı göze alıyor.

"Benim çok korktuğumu gördü ve 'Numaramı al' dedi. O evi terk etmeyi göze aldım ve onunla teması sürdürdüm."

Bu bir süre sonra cinsel bir ilişkiye de dönüşüyor.

"Bana 'Sen bir kızsın, yalnızsın ve Culiacan'de seni koruyan kimse yok. Burası tehlikeli bir şehir' dedi. 'Ben senin hamin olacağım' dedi. Şimdi beni ne zaman görmek isterse gidiyorum. Yanında çalışan herkes beni tanıyor. Culiacan'ın her yerinde dolaşabiliyorum ve bana hiç bir şey olmayacakmış gibi süper koruma altında hissediyorum" diyor.

Adamın başka kaç kadınla kendisininkine benzer bir ilişki içinde olduğunu bilmiyor.

Kaynak, Alamy Fotoğraf altı yazısı, Teresa Ruiz, Netflix dizisi Narcos: Mexico'da güçlü bir kadın uyuşturucu baronunu canlandırmıştı.

Carmen cesur ve kararlı bir kadın. Üniversiteye gitmek, kendi iş yerini açmak gibi düşleri olan biri ve Sinaloa'da bu hedeflerine erişebilmenin yolunun kendisinin de 'aşırı tehlikeli' diye tanımladığı bir adamın arzularına teslim olmaktan geçtiğine karar vermiş.

"Ondan korkum hiç geçmedi. Buluştuğumuzda hep mafya, uyuşturucu işi konuşuluyor ve bu beni korkutuyor" diyor.

"Gördüklerimi ve duyduklarımı unutmaya çalışıyorum çünkü bunlar insanın başını belaya sokabilir. Patronum belki kötü değil ama kötü şeyler yapıyor. Bana zarar vermek istemeyebilir ama kötü olsa da olmasa da isterse beni ortadan kaldırabilir."

Carmen minyon yapısını estetik ameliyatla değiştirmesi konusunda narko-koruyucusunun baskı yaptığını da anlatıyor. Şimdiye kadar kaçınmayı başarmış.

"Ameliyat olanlar kendinden emin olmayan kişiler, belki de la buchona olmaya benden daha meraklılar" diyor.

20'den fazla estetik ameliyat geçirmiş

Narko kültürünün estetik cerrahi saplantısı Sinaloa geneline de sirayet etmiş.

Reklam panolarında estetik kliniklerinin posterleri dikkat çekiyor. Potansiyel müşterilere nakit olmazsa kredi kartıyla da ödeme yapabilecekleri konusunda güvence veriyorlar.

Ergen yaştaki kızlara doğum günü ya da Noel hediyesi olarak burun düzetme ya da göğüs büyütme ameliyatı hediye edilmesi çok yaygın.

Estetik ameliyatlara erkekler de ilgi gösteriyor, göbeklerini küçültme, yağlarını aldırma operasyonlarına giriyorlar.

Büyük bir kuaför ve güzellik salonu işleten Janette Quintero, 20'den fazla estetik ameliyat geçirmiş.

"Bayılıyorum. Bir kadın için estetik ameliyat olmak, vücudunuzun beğenmediğiniz yanlarını değiştirmek, dünyanın en güzel şeyi" diyor.

"20'li yaşlarımda Sinaloa'nın en gösterişli kalçaları bendeydi. Halbuki ben diğerleri gibi olmak istiyordum."

Şimdi modanın değiştiğini ve bazı kadınların artık göğüs ve kalçalarını küçülttürmek için ameliyat olduklarını anlatıyor.

Fakat 38 yaşında, çocuğunu tek başına yetiştiren ve aynı zamanda kendi iş yerini yöneten Gabriela (gerçek adı değil) bunlardan değil. Bir ilişkisi bittiğinde kendisi ödeyerek kalçalarını ve göğüslerini büyütmüş.

Bu ameliyatlardan sonra henüz aradığı yeni sevgiliyi bulamadıysa da özgüveninin arttığını anlatıyor.

Sinaloa'da bir çok kadın bir narkonun kız arkadaşı olmayı isteme döneminden geçiyorsa da, Gabriela artık başka türlü bir adam istediğini söylüyor: "Zeki, çalışkan ve sadık bir adam."

Ama bunlar Sinaloa erkeklerinde kolay bulunan özellikler olmayabilir.

Kaynak, ABD Adalet Bakanlığı Fotoğraf altı yazısı, El Chapo eski yardımcısı Alex Cifuentes Villa ve genç bir kadınla birlikte.

Gabriela görmüş geçirmiş bir edayla "Bir erkeğin üç ya da dört kadınla sevgili olması ve aynı zamanda başka kadınlarla görüşmesi çok normal. Bu kültürümüzün bir parçası" diyor.

"Zaman içerisinde erkeklerin daha utanmaz olduğu gördüm. Kadınlar mali olarak destek aldıkları sürece katlanıyor. Gözler görmüyor, kalpler hissetmiyor."

Sinaloa'da onlarca yıldır kadınları savunan avukat Teresa Guerra narko kültürünün kadınların erkekler tarafından sahip olunan birer mülk gibi görülmesi fikrini beslediğini söylüyor.

Bunun da hem narko sevgilisinin hem de onun düşmanlarının kadına karşı şiddete başvurma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

"Kadınlar, partnerleri uyuşturucu kaçakçısı olduğu için ya da narko sevgilisi ihanet ettiğini düşündüğü için öldürülüyor. Narkolar 'kendilerine ait' kadınlara bu yolla mesaj göndermiş oluyor."

Sinaloa'da ateşli silahlarla öldürülen kadınların sayısı diğer Meksika eyaletlerinin iki katı.

Guerra "Culiacan'da kadınlara büyük şiddet uygulandığını ve zulmedildiğini ortaya çıkardık. Kadınların işkence edilip yakılmış cesetleri bulunuyor. Bir kadını unutmuyorum. Sevgilisi narko idi. Estetik ameliyatını ödemişti. Öldürüldüğünde katiller dudaklarına, göğüslerine ve kalçalarına kurşun sıkmıştı. Narko'nun para yatırdığı kısımlarına."

Bir narkoya 'hayır' demek kolay mı?

Avukat Tereza Guerra "Uyuşturucu kaçakçılarından kopabilen kadınlar tanıdım ama bu kolay bir iş değil" diyor.

"Yetkililer hala narko kültürüyle hesaplaşmak istemiyor. Organize suçla ciddi bir mücadele söz konusu değil. Hala işbirliği var. Kadınları değil narkoları koruyorlar."

Önemli bir kartel mensubuyla tehlikeli bir ilişki sürdüren Carmen bunu belki tam anlamamış olabilir. En azından kabul etmek istemiyor.

Adamın estetik ameliyat olması yaptığı baskılara da, daha ne kadar direnebileceğini bilmiyor.

"Şu anda bana bir ilaheymişim gibi davranıyor" diyor.